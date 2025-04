Isack Hadjar reed in Japan een uitstekende Grand Prix. De Franse Racing Bulls-coureur maakte een prima indruk en kwam als achtste over de streep. Het waren zijn eerste WK-punten in zijn nog korte Formule 1-loopbaan, en daar was hij dan ook enorm trots op.

Hadjar maakt vooralsnog een goede indruk in de Formule 1. In Australië kende hij nog een valse start met een crash in de opwarmronde, in China ging het beter en in Japan deed hij het nog beter. In de kwalificatie noteerde hij de knappe zevende tijd, en mocht hij zijn startrij delen met zijn idool Lewis Hamilton. De Brit haalde hem in de race echter in, waardoor Hadjar genoegen moest nemen met de achtste plaats.

Goede start

Die achtste plaats leverde Hadjar zijn eerste WK-punten in zijn Formule 1-loopbaan op. Daar was hij vanzelfsprekend heel erg blij mee, en iedereen mocht dat weten. Voor de camera van Sky Sports sprak hij zich uit: "In Shanghai hadden we al beter het tempo te pakken, maar toen wisten we geen punten te pakken. Deze keer was ik iets agressiever bij de start, en kon ik mijn positie vasthouden!"

Vechten met Hamilton

Het feit dat hij even kon vechten met Lewis Hamilton, was heel bijzonder voor Hadjar. De Fransman heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Hamilton echt zijn jeugdheld is. Toch had Hadjar veel liever het duel gewonnen van Hamilton, want in Suzuka was de zevenvoudig wereldkampioen hem te slim af: "Dat was jammer, dat Lewis mij wist in te halen. Maar hij was nou eenmaal sneller dan ik was. Ik ben uiteindelijk blij dat ik hier om het circuit van Suzuka mijn eerste WK-punten heb weten te pakken."

Bij Racing Bulls werd er heel tevreden gereageerd op de punten van Hadjar. Hij wist zijn nieuwe teamgenoot Liam Lawson ook te verslaan, en dat is een mooie opsteker voor hem.