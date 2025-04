Max Verstappen won in Japan zijn eerste Grand Prix van het seizoen. Hij versloeg op het circuit van Suzuka de jagende McLarens, die toch veel sneller waren. Lando Norris reageerde sportief, en stelde dat hij niet verrast was door Verstappens sterke prestaties.

Verstappen en Norris stonden samen op de eerste startrij in Japan. Bij de start keken ze vooral naar elkaar, maar Verstappen kwam beter weg. Hij sloeg de eerste aanval van Norris af, waarna hij de papajakleurige bolide de hele race achter hem zag rijden. Ook Norris' teamgenoot Oscar Piastri sloot aan, maar ze kwamen er niet langs. Verstappen maakte geen enkel fout en pakte de zege.

Geen verrassing

Norris reageerde sportief op zijn nederlaag. In gesprek met de internationale media stelt hij dat hij dit zag aankomen: "Ik heb het gevoel dat ik veel vragen ga krijgen als: 'ben je verrast door Max?' Vooral als hij zulke prestaties neerzet op zaterdag en zondag. En ik denk dat mensen altijd verwachten dat ik dan 'ja' ga zeggen, maar ik denk niet dat daar aanleiding voor is. Ik heb dat nooit gedaan. Zoals je zelf al stelde in de vraag, ik heb altijd veel respect voor Max gehad. Er zijn altijd momenten in de auto dat je weet wat goed is en niet. Niemand hoeft mij te vertellen waar Max toe in staat is."

Veel respect

Norris vond het vooral knap van Verstappen: "Natuurlijk heb ik altijd mijn eigen mening, maar ik zal altijd heel erg veel respect voor hem hebben. Ik weet hoe goed hij is sinds wel elkaar voor het eerst ontmoetten in 2014 of 2015, toen was ik half zo groot als nu. Mensen lijken geschokt als ik zeg dat ik niet verbaasd ben, maar ik weet hoe goed hij is. Niets is met Max een verrassing. Ik geloof echter nog steeds dat wij goede races gaan rijden en we het tegen elkaar kunnen opnemen. Soms trekt hij aan het langste eind, en soms ik."