Verstappen geeft Honda prachtig afscheidscadeau

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander reed en sterke race in het thuisland van afzwaaiend motorpartner Honda. Na afloop kwam Verstappen met een mooi gebaar voor de Japanse partner van Red Bull.

Red Bull kwam dit weekend met een prachtig eerbetoon voor Honda. De wagens van Verstappen en Yuki Tsunoda waren gehuld in een witte kleur, wat een verwijzing was naar de kleuren van de eerste racewinnende F1-wagen van Honda uit de jaren '60. Het was een soort afscheidscadeautje, want Honda stopt na dit jaar als de motorpartner van Red Bull. Ze gaan vanaf 2026 samenwerken met Aston Martin.

Honda-topman

Verstappen benadrukte in Japan nogmaals zijn speciale band met Honda. De Nederlander schreef de Grand Prix op zijn naam, en stelde na afloop dat hij in de slotfase van de race ook dacht aan Honda. Verstappen bedankte de Japanners na afloop, en op sociale media kwam hij ook met een dankwoord. Hij poseerde met Honda-topman Koji Watanabe, en hij had hem een speciaal cadeau gegeven.

Prachtig cadeau

Verstappen had Watanabe zijn speciale Suzuka-helm cadeau gegeven. Op de helm had hij een persoonlijke boodschap geschreven voor Honda. Op het vizier staan een handtekening, een dankwoord en de tekst 'the power of dreams'. Dit laatste is een verwijzing naar de bekende slogan van Honda. Bij de post schreef Verstappen ook een persoonlijk bericht voor de mensen van de Japanse motorleverancier: "Honda, bedankt! Ik ben dankbaar en trots op alles wat we samen hebben bereikt tijdens de afgelopen jaren."

Verstappen won al zijn wereldtitels met een Honda-krachtbron in zijn auto. De Japanners stopten eind 2021 als officiële motorleverancier, maar ze bleven wel de krachtbronnen bouwen. Na dit jaar nemen ze definitief afscheid van Red Bull, en gaan de Oostenrijkers samen motoren bouwen met hun nieuwe partner Ford.