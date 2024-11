Vowles onthult enorme impact crashes op F1-seizoen 2025: "Frustrerend"

Williams kent een zwaar jaar in de Formule 1. De renstal uit Grove heeft al te maken gehad met vijftien crashes dit seizoen, waaraan ze bakken met geld zijn kwijtgeraakt. Het zorgt er zelfs voor dat Williams een deel van het budget van 2025 heeft moeten gebruiken om de auto's dit jaar te kunnen laten racen, stelt teambaas James Vowles.

Het team van Williams beleeft een lastig jaar in de koningsklasse van de autosport. De Britse renstal staat slechts op de negende plaats in het constructeurskampioenschap, en de formatie uit Grove hoopt de auto voor volgend jaar te kunnen verbeteren zodat ze dan een stap voorwaarts kunnen zetten. Maar daarin wordt het team wel bemoeilijkt door de vele crashes van de coureurs dit jaar.

De harde crash van Franco Colapinto in de straten van Las Vegas was alweer de vijftiende (!) keer dat een Williams-coureur crashte dit seizoen. Het heeft er niet alleen voor gezorgd dat het team een tekort aan reserve-onderdelen heeft, maar Williams heeft ook te maken met een enorm grote kostenpost. Alexander Albon, Logan Sargeant en Franco Colapinto reden tot en met de Grand Prix van Brazilië al meer dan negen miljoen dollar aan schade, en dan is de harde klapper van de Argentijn in Las Vegas nog niet eens meegenomen.

Als Williams-teambaas James Vowles hiernaar gevraagd wordt tijdens de FIA-persconferentie voor de teambazen, geeft hij toe dat de enorme hoeveelheid crashes van dit jaar grote invloed zullen hebben op 2025. "Niemand hier had gerekend op zoveel crashes nog zo laat in het seizoen", vertelt de Brit. "Het heeft ervoor gezorgd dat we een beetje van de budgetcap van volgend jaar moeten afhalen, en dat is enorm frustrerend. Het gaat hier over een ​​paar honderdduizenden die we dit jaar liever niet zouden uitgeven, maar die we volgend jaar wel zouden kunnen uitgeven."