FIA maakt einde aan controverse: Slimme truc van McLaren niet illegaal

Het team van McLaren staat momenteel in de spotlights in de Formule 1. De Britse renstal is oppermachtig, maar de concurrentie denkt dat ze mogelijk een illegaal trucje gebruiken. De FIA heeft een intensief onderzoek uitgevoerd, maar ze hebben niks gevonden dat tegen de regels is.

McLaren is momenteel veel beter dan de rest van het veld. In Miami werd dat pijnlijk duidelijk toen Oscar Piastri en Lando Norris met ruim een halve minuut voorsprong op de rest over de streep kwamen. Vooral bij Red Bull Racing vragen ze zich af of McLaren binnen de lijntjes kleurt. Er wordt vooral gekeken naar de manier waarop McLaren de achterbanden op temperatuur houdt, bij Red Bull vragen ze zich af wat de Britse renstal uitspookt.

Slimme truc met de remmen

Red Bull en een paar andere teams hebben geprobeerde om het trucje van McLaren te ontrafelen. Volgens The Race werd er vooral gekeken naar de manier waarop McLaren het buitenste deel van de achterste remtrommel koelt, wat ervoor zorgt dat de velg en de band die eroverheen liggen niet te heet worden.

De vraag is dan of McLaren hier in grijs gebied te werk gaat, en daarbij misschien wel de regels overtreedt. The Race meldt dat Red Bull beelden die zijn gemaakt met een warmtecamera heeft aangeleverd bij de FIA. Maar het lijkt er niet op dat McLaren iets hoeft aan te passen, ze opereren volledig binnen de regels.

Extra controles in Miami

Volgens The Race heeft de FIA na vragen van de concurrentie extra naar de achterremmen van McLaren gekeken. Na de race in Miami zouden officials van de FIA een grondige inspectie hebben uitgevoerd bij het remsysteem van McLaren. Dit deden ze om een einde te maken aan deze discussie.

Maar het lijkt er niet op er iets illegaals is gevonden. Alles lijkt aan de regels te voldoen en het remsysteem is dus niet illegaal, maar slim.