McLaren laat Hirakawa trainingsdebuut maken in Abu Dhabi

Het team van McLaren heeft bekendgemaakt welke rookies ze gaan inzetten in Abu Dhabi. De Britse renstal moet nog een onervaren coureur inzetten in een vrije training, en ze moeten ook iemand aanwijzen voor de post season test. Ze hebben nu de knoop doorgehakt, en Ryo Hirakawa maakt vrijdag zijn debuut tijdens een Formule 1-weekend.

McLaren heeft bekendgemaakt dat hun reservecoureur Hirakawa vrijdag de eerste vrije training in Abu Dhabi voor zijn rekening zal nemen. Hirakawa geldt officieel als een rookie, maar hij is zeker niet onervaren. De 30-jarige Japanner is al jaren fabriekscoureur voor Toyota in het WEC, en hij heeft de 24 uur van Le Mans dan ook al gewonnen. Sinds 2023 is hij verbonden aan McLaren, en hij heeft al meerdere tests afgewerkt.

Hirakawa heeft echter nog nooit een vrije training verreden, en hij maakt dus zijn debuut. Hij zal waarschijnlijk plaatsnemen in de wagen van Oscar Piastri. De Japanner zal niet in actie komen tijdens de post season test, want McLaren laat hier Patricio O'Ward rijden. De Mexicaan reed eerder dit jaar een vrije training in zijn thuisland, en hij rijdt in de IndyCar voor McLaren. Hij zal de rookietest voor het team gaan rijden na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het is nog niet duidelijk wie de bandentest voor McLaren gaat afwerken.