Officieel: Haas gaat samenwerken met Toyota

Het team van Haas heeft een grote deal gesloten. De Amerikaanse renstal gaat een samenwerking aan met Toyota. De Japanse fabrikant en Haas gaan kennis en expertise uitwisselen en hebben een meerjarige deal gesloten. Hiermee keert Toyota terug in de Formule 1.

Haas maakte vannacht bekend dat ze een deal hebben besloten met Toyota Gazoo Racing. Het gaat om een technische samenwerking, wat betekent dat Haas en Toyota kennis en resources gaan uitwisselen. Het is de bedoeling dat beide partijen hiervan kunnen gaan profiteren. Daarnaast zullen de logo's van Toyota Gazoo Racing zichtbaar worden op de auto's van Haas. Over anderhalve week zullen de achtervleugels van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen zijn voorzien van Toyota-logo's.

Toyota was begin deze eeuw actief in de Formule 1 met een eigen fabrieksteam. Na het seizoen van 2009 stopte het Japanse merk echter met de koningsklasse van de autosport. Ze stopten niet helemaal met de autosport en ze waren succesvol in de Dakar Rally en de 24 uur van Le Mans. Daarnaast begonnen ze in de afgelopen jaren steeds meer interesse te tonen in de Formule 1. Hun fabriekscoureur Ryo Hirakawa werd aangesteld als reservecoureur van McLaren en Toyota-talent Ritimo Miyata rijdt dit jaar in de Formule 2.