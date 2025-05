Chaos compleet: Alpine neemt per direct afscheid van teambaas Oakes

Het team van Alpine heeft een rigoureuze beslissing genomen. Zojuist is bekend geworden dat teambaas Oliver Oakes per direct is vertrokken bij het team. De Brit was nog geen jaar in dienst van de Franse renstal, en zijn functies worden waargenomen door Flavio Briatore.

Alpine kent een lastig jaar in de Formule 1 ze staan op slechts de negende plaats in het constructeurskampioenschap, en vooralsnog moeten ze het alleen hebben van Pierre Gasly. Zijn teamgenoot Jack Doohan staat al vanaf het begin van het seizoen onder druk, en volgens recente berichtgeving zal hij snel worden vervangen door Franco Colapinto.

Per direct vertrokken

Nu moet Oakes dus het team verlaten, terwijl hij nog maar een paar maanden aan het roer stond. Afgelopen zomer begon hij als teambaas en hij was de opvolger van Bruno Famin. In een statement schrijft Alpine het volgende: "Het team van Alpine maakt bekend dat Oliver Oakes is afgetreden als teambaas. Het team heeft zijn ontslag met onmiddellijke ingang geaccepteerd"

"Flavio Briatore blijft aan als Executive Advisor en hij zal de taken die eerder werden vervuld door Oliver Oakes ook op zich gaan nemen. We willen Oliver bedanken voor zijn harde werk sinds hij afgelopen zomer bij Alpine begon. We willen hem bedanken voor het bijdragen aan het behalen van de zesde plaats in het constructeurskampioenschap in 2024."

Bizarre chaos

Het vertrek van Oakes kan niet los worden gezien van de situatie omtrent Doohan. In de afgelopen weken bleef hij achter de Australiër staan, terwijl Colapinto achter de schermen warmdraaide. Het is geen geheim dat Briatore een groot fan is van Colapinto, en hij zou dus willen dat de Argentijn het stoeltje zou krijgen.

Het is een nieuw hoofdstuk in de chaos bij de Franse renstal. Sinds 2020 heeft Alpine al vijf teambazen gehad. Eerder moesten ook Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer en daarna dus Bruno Famin het veld ruimen. Of Alpine op zoek gaat naar een opvolger, of voorlopig vasthoudt aan Briatore, is niet bekend.