Marko heeft slecht nieuws voor Colapinto: "Staat niet hoog op ons lijstje"

Er bestaat nog altijd veel onduidelijkheid over de line-ups van de Red Bull-teams voor 2025. Volgende week staat er een belangrijke meeting op het programma, en dan worden er knopen doorgehakt. Helmut Marko geeft aan dat Franco Colapinto weinig kans maakt.

De positie van Sergio Perez bij Red Bull Racing staat onder grote druk. De prestaties van de Mexicaan vallen tegen en de kans is groot dat Red Bull ervoor kiest om hem aan de kant te schuiven voor volgend jaar. De vraag is dan wie hem gaat opvolgen bij het Oostenrijkse topteam. Vanzelfsprekend maken VCARB-coureur Liam Lawson en Yuki Tsunoda kans, maar in de afgelopen weken werd ook de baan van Williams-invaller Franco Colapinto genoemd.

De kans wordt echter steeds kleiner dat men echt gaat kiezen voor de Argentijn. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet eerder al doorschemeren dat het waarschijnlijk niet gaat gebeuren. In Qatar was hij er iets duidelijker over in gesprek met Motorsport.com: "We hebben na de race in Abu Dhabi een vergadering. Maar de naam van Colapinto staat niet heel hoog op ons lijstje." Marko vindt dat VCARB-coureurs Liam Lawson en Yuki Tsunoda er klaar voor zijn. Hij is er duidelijk over en hij geeft aan wie mogelijk klaar zijn voor de stap: "Yuki, maar Liam ook. We hebben dus een vergadering en dan worden er knopen doorgehakt over de rijders."