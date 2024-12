Marko voert druk op Perez op: "Dat lijkt nu de voorkeur te hebben"

Red Bull-coureur Sergio Perez beleeft een dramatisch jaar in de Formule 1. De Mexicaan staat achtste in kampioenschap en scoort nauwelijks punten. Zijn toekomst bij Red Bull is ondanks een contract tot en met 2026 niet zeker. In Qatar heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko de druk nog maar eens opgevoerd.

Inmiddels kent iedereen het verhaal van Sergio Perez in 2024 wel: de Mexicaan begon naar behoren, maar heeft sinds het raceweekend in Miami geen potten meer kunnen breken. Hij kende alleen een goed weekend in Bakoe waar hij eindelijk weer eens op weg leek naar een podiumfinish, maar een touché met Carlos Sainz gooide roet in het eten. Het zorgt ervoor dat de man uit Guadalajara al zeventien races niet op het podium heef gestaan en hij momenteel niet verder komt dan een achtste plaats in het kampioenschap. Zijn toekomst bij Red Bull Racing staat dan ook enorm onder druk, zeker nu hij slechts negen punten heeft gepakt in de laatste zes raceweekenden.

Telkens wordt Perez gevraagd naar zijn prestaties en hij lijkt elke keer een ander excuus klaar te hebben liggen. Ook horen we elk raceweekend dat het wel weer goed zal komen en ze aan zijn kant van de garage door hebben wat er mis is, maar verbetering komt er maar niet. Ook dit weekend in Qatar kon de Mexicaan, die voor het weekend nog duidelijk aangaf dat hij zijn kwalificaties moest verbeteren, niet doordringen tot Q2, terwijl zijn teamgenoot Max Verstappen met dezelfde auto wel weer in de top zes wist te komen.

Red Bull-programma

Zijn prestaties zorgen ervoor dat hij, ondanks het feit dat zijn contract eerder dit jaar nog werd verlengd tot en met 2026, moet vrezen voor zijn Red Bull-toekomst. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft dit weekend tegenover Viaplay dan nog maar eens wat extra druk opgevoerd op de zesvoudig Grand Prix-winnaar. "De maandag na de Grand Prix van Abu Dhabi hebben we een vergadering gepland staan. Daar zullen alle belangrijke mensen en alle aandeelhouders aanwezig zijn. Dan wordt er een beslissing genomen", vertelt de Oostenrijker, die aangeeft dat de voorkeur van de Red Bull-top en aandeelhouders lijkt te liggen bij iemand uit het Red Bull-programma. "We hebben meestal onze coureurs zelf opgeleid via ons eigen Red Bull-programma. We zullen een filosofische keuze moeten maken. Gaan we op die manier verder? Voor zover ik nu weet, lijkt dat de voorkeur te hebben."

"Ze lopen nu dus veel geld mis"

Volgens Marko is Perez ook schuldig aan het verlies van de constructeurstitel en de bijbehorende bonus van het Red Bull-personeel. "We hebben dit jaar de constructeurstitel verloren, of er moeten nog wonderbaarlijke dingen gaan gebeuren. De werknemers krijgen alleen een bonus als we de constructeurstitel pakken. Ze lopen nu dus veel geld mis", zo luiden de keiharde woorden van de man uit Graz, die nog even verdergaat: "Het wordt natuurlijk een moeilijk verhaal als je niet het volledige vertrouwen hebt van de mensen die voor je werken."

Lawson & Tsunoda

Er zijn de afgelopen weken al meerdere coureurs genoemd die Perez mogelijk zouden kunnen vervangen. Visa Cash App RB-rijders Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn twee namen die vaak genoemd worden. Zijj zij volgens Marko de twee grootste kanshebbers op het zitje naast viervoudig wereldkampioen Verstappen? “Ik denk het wel", zegt Marko, die voor dit weekend nog stelde dat het de Japanner ontbreekt aan consistentie en stabiliteit. Toch is Tsunoda, die zelf het idee heeft dat hij over het hoofd wordt gezien door Red Bull, wel degelijk een kanshebber volgens de 81-jarige Red Bull-adviseur. "Hij heeft twee goede weekenden achter de rug, maar daarvoor maakte hij twee domme fouten in Brazilië. Eén in de kwalificatie en één in de race. Maar we vergeten hem heus niet. We houden hem goed in de gaten."

"We hebben hem ook vaak zien crashen"

Een andere naam die genoemd werd, is die van Franco Colapinto. De Williams-junior racet vanaf de Grand Prix van Italië voor het team uit Grove, dat besloot om Logan Sargeant weg te sturen na de race op Zandvoort. De Argentijn maakte sindsdien veel indruk met onder andere puntenfinishes in Bakoe en Austin, en veel mensen waren het erover eens dat de pas 21-jarige rijder uit Pilar een plaats op de grid verdient in 2025. Williams kan hem geen zitje bieden, maar Red Bull bleek wel geïnteresseerd te zijn. Red Bull-teambaas Christian Horner werd zelfs gespot toen hij het motorhome van Williams verliet in São Paulo, en hij stelde dat hij een slechte teambaas zou zijn als hij niet de opties rond Colapinto zou bekijken.

Marko heeft echter altijd aangegeven de voorkeur te hebben voor een Red Bull-junior naast Verstappen, en lijkt ook nu te bevestigen dat Colapinto geen optie is. "Het gaat erom dat we de beste coureurs in onze auto’s hebben zitten", antwoordt de Oostenrijker op de vraag of het 100% zeker een Red Bull-junior wordt die naast Verstappen zal komen te zitten. "Maar onze huidige coureurs komen uit ons eigen programma. Ik zie op dit moment niemand daarbuiten die op dat niveau of een hoger niveau zit", stelt Marko, die Colapinto niet volledig uit wil sluiten. "Natuurlijk kijken we naar hem, maar we hebben hem ook vaak zien crashen."