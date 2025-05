Marko luidt de noodklok: "McLaren is superieur!"

Max Verstappen kwam in Miami als vierde over de streep. De Nederlandse Red Bull-coureur had een enorme achterstand op de winnende McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Helmut Marko maakt zich grote zorgen en stelt dat de achterstand gemiddeld bijna een seconde bedroeg.

Verstappen startte de race in de staat Florida op de pole position. Hij deed er alles aan om zijn koppositie te behouden, maar verloor de duels van Oscar Piastri en Lando Norris. Door pech met een Virtual Safety Car werd hij uiteindelijk als vierde geklasseerd. Verstappen haalde zijn schouders op over het resultaat, maar bij zijn team Red Bull maken ze zich ernstige zorgen.

Magie over één ronde

Red Bull-adviseur Helmut Marko probeerde na afloop uit te leggen wat het probleem was. Bij de Duitse tak van Sky Sports sprak hij zich uit: "Max liet zijn magie zien over één ronde. Maar in de Grand Prix zagen we dat we gemiddeld zeven tienden tot een seconde achterlagen op de McLarens, die gingen allebei voluit. Lando had een slechte start en hij stoomde op, waarna we de echte snelheid van dat team zagen."

Piastri en Norris bezorgden McLaren een 1-2tje, ze waren ongeveer een halve minuut eerder over de finish dan de rest van het veld.

'McLaren is superieur'

Marko baalde als een stekker van het resultaat in de race. De Oostenrijkse teamadviseur werd gevraagd naar wat hij had geleerd van de race, zijn antwoord was duidelijk: "McLaren was vandaag gewoon superieur. Ze zijn sterker op de rechte stukken en hun bandenslijtage is ook veel minder. Zoals ik al zei, als je een achterstand hebt van zeven tienden tot een seconde, dan is dat gewoon een groot verschil."

Red Bull scoorde in Miami wel met twee auto's punten. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kwam namelijk als tiende over de streep, en dat leverde hem een puntje op.