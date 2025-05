Alpine steunt Doohan en ontkent geruchten over Colapinto

De toekomst van Jack Doohan bij het team van Alpine blijft een veelbesproken onderwerp. Er gaan veel geruchten rond over een mogelijke rijderswissel met Franco Colapinto, en die verhalen werden alleen maar luider. Teambaas Oliver Oakes probeert nu weer een einde te maken aan die geruchten.

Doohan staat al het hele jaar onder druk. Door de komst van Colapinto als derde coureur wordt er veel gespeculeerd, en daar doen de sponsors van de Argentijn ook aan mee. De CEO van zijn sponsor YPF leek afgelopen week te verklappen dat Colapinto al in Imola zou instappen. De sponsor nam zijn woorden daarna terug, maar het hek was van de dam. De geruchtenmolen draaide weer op volle toeren, en men vroeg zich af wat er gaat gebeuren.

De wens van Argentinië

Alpine-teambaas Oliver Oakes werd tijdens de persconferentie in Miami gevraagd wie er rijdt in Imola: "Ik denk dat we gezien hebben dat de sponsor uit Argentinië buiten de camera's om zijn zienswijze over wanneer Franco gaat rijden deelde. Ik weet zeker dat er veel mensen in Argentinië zijn die graag willen dat hij deze zondag al in de auto zit."

Steun voor Doohan

Oakes wil Doohan dan ook niet afvallen. De Britse teambaas blijft achter Doohan staan, en geeft hem veel steun.

De teambaas is hier nogal duidelijk over: "Ik denk dat we als team hier vrij open over zijn en dit is slechts ruis buiten het team. Jack moet zijn goede werk voortzetten, maar ik denk wel dat hij normaal is dat er altijd wat speculatie rondgaat. Vandaag de dag is Jack gewoon onze coureur, samen met Pierre Gasly. Ik denk dat we daar heel erg duidelijk over zijn. We evalueren altijd, maar vandaag is dit hoe het ervoor staat."

Doohan is momenteel nog puntloos, maar hij heeft in de laatste races wel een aantal stappen gezet.