Uitslag kwalificatie Qatar: Verstappen slaat hard terug met knappe pole position

De kwalificatie op het circuit van Losail in Qatar is alweer een feit. In de Qatarese woestijn werd de pole position gepakt door Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met George Russell, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

Q1

Onder aanvoering van George Russell ging de kwalificatie in Qatar van start. De Brit kwam echter niet naar buiten om een snelle tijd neer te zetten, want hij moest zijn banden scrubben. Achter hem werd het gas wél ingetrapt. Veel coureurs kozen er direct voor om het asfalt van Losail te betreden.

Door de drukte op de baan was het belangrijk om een goede baanpositie te hebben. Charles Leclerc ergerde zich er echter aan dat sommige coureurs bijna stilstonden in de pitlane. De Monegask kende een makkelijke sessie, en stootte met gemak door naar Q2. Ook Sergio Perez wist dit gedeelte van de kwalificatie te bereiken, gisteren lukte hem dat niet in de sprint kwalificatie. Liam Lawson viel wel af, al wees hij naar een mogelijke blokkeeractie van Fernando Alonso. Naast Lawson vielen ook Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto en Esteban Ocon af.

Q2

George Russell betrad ook in het tweede gedeelte van de kwalificatie als eerste de baan. De Brit ging er dit keer wel direct voor, en hij kreeg gezelschap van bijna al zijn collega's. Alleen Fernando Alonso, Lance Stroll en Yuki Tsunoda kozen ervoor om langer te wachten. Alonso pushte pas echt aan het einde van de sessie, en dat leverde hem een plekje in Q3 op.

Ook Sergio Perez wist het derde gedeelte van de kwalificatie te bereiken. Na een aantal tegenvallende kwalificaties in de afgelopen maanden, kwam dit als geroepen voor de Mexicaanse Red Bull-coureur. Toch was er ook teleurstelling, bij bijvoorbeeld Pierre Gasly. De Fransman leek door te kunnen stoten, maar hij tikte net de kerbstone te veel aan. Gasly werd elfde en ook Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda en Lance Stroll vielen af.

Q3

Kevin Magnussen kwam als eerste de baan op in het derde gedeelte van de kwalificatie. De Deen speelde echter geen rol in de strijd om de pole position. De strijd ging echter tussen Max Verstappen en George Russell. De twee lagen zeer dicht bij elkaar, en hun tijden verschilden niet veel. Verstappen verraste iedereen, door heel snel te gaan in zijn laatste run. Het leverde hem de pole position op, al moet hij wel vrezen voor een straf aangezien hij zich niet aan de deltatijd hield in de slotfase van de sessie. George Russell was ook nog boos op hem voor een blokkeeractie.