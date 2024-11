Crashes bezorgen Williams kopzorgen voor Las Vegas

Het team van Williams heeft een zware triple header achter de rug. Er werd veel schade gereden, en vooral in Brazilië gingen er veel onderdelen kapot. Teambaas James Vowles geeft toe dat het zwaar is, en hij stelt dat Williams hard moet werken om de juiste onderdelen op tijd af te krijgen voor de laatste races van het seizoen.

Williams wil grote stappen gaan zetten, maar dat lukte niet in de afgelopen races. In Brazilië beleefde Williams een dieptepunt, met drie zware crashes op de zondag. In de kwalificatie op zondagochtend crashten Franco Colapinto en Alexander Albon zeer hard. De schade aan Albons auto was zo groot, dat hij niet kon deelnemen aan de race. De wagen van Colapinto kon wel op tijd worden gerepareerd, maar in de race knalde hij in de regen weer in de muur.

Schade

De schade was groot, en bij Williams beginnen de onderdelen op te raken. Williams-teambaas James Vowles wordt in de review in de app van het team gevraagd naar de situatie met de reserveonderdelen: "Er is geen team op de grid dat vijf grote crashes in twee raceweekenden aankan. Alleen al de reserveonderdelen die we meenemen zijn niet voldoende om zoveel schade te verwerken."

Las Vegas

Vowles hoopt dat Williams weer een beetje goed voor de dag kan komen in Las Vegas. Hij hoopt dan ook dat zijn team over genoeg onderdelen kan beschikken in de gokstad: "Ik heb hoge verwachtingen van Vegas. Vorig jaar waren we daar snel en ik heb er vertrouwen in dat de auto het onder die omstandigheden goed zal doen. Dus we zullen ons uiterste best doen om twee auto's af te krijgen met de beste specificaties die mogelijk zijn, met voldoende reserveonderdelen. Hoe dat eruit zal zien, is moeilijk te zeggen. We zijn nog steeds bezig om de onderdelen terug te halen uit Brazilië en te bepalen wat we moeten doen qua bouw van onderdelen om onszelf het best mogelijke scenario te geven."