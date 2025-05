Wolff vol lof over verrassende Antonelli: "Gaan nog veel lol aan hem beleven"

Andrea Kimi Antonelli verraste vandaag de wereld met een prachtige sprintpole in Miami. Weinig mensen hadden verwacht dat de 18-jarige Italiaan tot dit in staat zou zijn. Mercedes-teambaas Toto Wolff is heel erg trots op de prestatie van zijn piepjonge coureur.

Antonelli begon niet als één van de favorieten aan de sprint kwalificatie op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. De Italiaan leek aardig mee te kunnen komen met de concurrentie, maar er werd vooral gekeken naar Max Verstappen en de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Dit trio werd echter afgetroefd door Antonelli, die er een rondje uit wist te persen waar niemand aan kon tippen.

Veel lol in de toekomst

Bij zijn team Mercedes barstte er een klein feestje los. Teambaas Toto Wolff sprong als een kind zo blij door de pitbox. Toen hij weer een beetje rustig was geworden, sprak hij zich vol enthousiasme uit voor de microfoon van Sky Sports: "Hij is nog een jonge man... Hopelijk gaan we veel lol aan hem beleven in de toekomst, we gaan veel vreugde uit hem halen!"

Antonelli werd door veel mensen gezien als een toptalent, maar weinig mensen hadden verwacht dat hij er al zo vroeg zou staan. Het is pas zijn zesde raceweekend, maar hij lijkt nauwelijks onder de indruk te zijn van deze situatie.

Het traject van Antonelli

Wolff is vooral blij. Hij heeft altijd veel vertrouwen gehad in Antonelli, en dat betaalt zich nu dus al uit. Trots gaat Wolff verder met zijn verhaal over de prestatie van Antonelli: "Het draait allemaal om het traject dat hij moet doorlopen. Het gaat er niet om of hij op pole staat in de sprintrace, of morgen, het gaat er gewoon om dat hij dit doet en dat hij de snelste is."

Het is niet alleen Antonelli's eerste sprintpole van het jaar, het is ook direct het beste resultaat van Mercedes in 2025.