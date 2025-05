Balende Russell blijft sportief: "Geweldig resultaat van Kimi!"

George Russell hoopte in de sprint kwalificatie mee te kunnen strijden om de snelste tijd. De Brit moest echter genoegen nemen met de vijfde tijd, terwijl zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli de sprintpole pakte. Russell was blij voor de Italiaan.

Russell was bezig met een sterke sprint kwalificatie in Miami. De Britse Mercedes-coureur leek mee te kunnen strijden om de sprintpole, maar hij reed in SQ3 slechts één run. Hierdoor stond hij al in de pits toen zijn concurrenten nog bezig waren met hun rondjes. Hij kon uiteindelijk niet tippen aan Antonelli, de McLarens en Max Verstappen. De vijfde tijd was voor hem dus het maximaal haalbare resultaat.

Felicitaties voor Antonelli

Russell leek na de sprint kwalificatie flink teleurgesteld te zijn. De Brit was echter opgewekt toen hij zich uitsprak bij Sky Sports: "Mijn felicitaties gaan uit naar Kimi. Ik ben blij om dat te zien. Hij heeft het geweldig gedaan. Hij is al de hele dag heel snel, echt indrukwekkend. Ik had het vandaag zwaar, ik kwam een beetje pace te kort en ik voelde me niet helemaal comfortabel."

Waarom ging Russell zo vroeg de baan op?

Russell en Mercedes kozen ervoor om in SQ3 direct de baan op te komen. Het was een opvallende keuze, ook omdat hij niet in staat was om een tweede run te rijden.

De Brit legde na afloop uit waarom ze dit deden: "We wilden gewoon vroeg zijn, want ik had niet genoeg vertrouwen, en als er een gele of een rode vlag zou zijn aan het einde van de sessie, dan was het onze kant opgekomen. De vijfde tijd was vandaag niet geweldig, we moeten zaken gaan verbeteren, maar dit is wel een geweldig resultaat voor Kimi en voor het team."

Russell was na afloop één van de eerste coureurs die Antonelli feliciteerde met zijn verrassende sprintpole.