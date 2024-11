Uitslag Grand Prix van Brazilië: Magische Verstappen geeft masterclass in regen en grijpt zege

Veel eerder dan origineel het plan was, is de Braziliaanse Grand Prix verreden. Op het natte circuit van Interlagos ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem kwam Esteban Ocon als tweede over de streep. De top drie in deze race werd compleet gemaakt door Pierre Gasly.

Voordat de race van start ging, ging het al mis op het circuit van Interlagos. Lance Stroll spinde in de opwarmronde, kreeg zijn auto weer aan de praat en reed zichzelf toen vast in de grindbak. De start werd afgebroken en de coureurs moesten een extra opwarmronde rijden, maar dat was niet duidelijk. De coureurs begrepen niet helemaal wat er aan de hand was.

Lando Norris reed weg, en de andere koplopers volgden hem. Franco Colapinto stond op de verkeerde startplek, en Max Verstappen bleef samen met een aantal andere coureurs staan. Norris leek een fout te hebben gemaakt, en zijn actie werd genoteerd. De monteurs kwamen de grid weer op voor een nieuwe start procedure.

De stewards besloten het moment van Norris te onderzoeken. Ze keken ook naar George Russell, Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Ze moeten zich melden na de race. Bij de start van de race nam Russell de leiding over van Norris. Liam Lawson probeerde naar voren te komen, maar hij was iets te enthousiast. Daarnaast begon het steeds meer te regenen.

Geweldige start

Max Verstappen kende een zeer goede start en hij vond zichzelf al snel terug in de top tien. Binnen een mum van tijd had hij Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Fernando Alonso te pakken. Zijn teamgenoot Sergio Perez reed toen alweer rond in het achterveld na een spin in de eerste ronde. Verstappen ging op jacht naar Oscar Piastri.

Verstappen haalde met speels gemak de McLaren in, en daarna ging hij op jacht naar Tsunoda, Ocon en Leclerc. De Nederlander had Liam Lawson al ingehaald, de Nieuw-Zeelander liet de deur open staan. Verstappen opende de jacht op Leclerc, maar de Monegask had er geen zin in om net als Lawson de deur wijd open te zetten.

Ondertussen begon het harder te regenen. De lucht rondom de baan donkerder, en het werd belangrijk om de juiste keuze te maken. Ferrari haalde Leclerc in de 25ste ronde naar binnen voor een nieuw setje inters. Norris dacht hier ook overna, maar McLaren vond dat niet nodig.

Rode vlag

Leclercs pitstop kwam niet op het juiste moment. Vlak daarna spinde Nico Hülkenberg in de eerste bocht waardoor de Virtual Safety Car op de baan werd gestuurd. Hülkenberg reed verder, maar hij werd gediskwalificeerd. Oscar Piastri en Fernando Alonso doken naar binnen voor een vers setje inters. Sergio Perez wisselde zelfs naar de wets. Het was een slimme keuze, want de regen werd steeds heftiger. Russell, Norris en Tsunoda doken op het verkeerde moment naar binnen, want op dat moment was de VSC net voorbij.

Hierdoor had Esteban Ocon de leiding in handen gekregen. Het team van Mercedes kreeg te horen dat ze zich na afloop van de race moeten melden bij de stewards. Ze hebben bij de tweede start iets aan de banden aangepast, en dat is tegen de regels. De regen werd steeds heftiger, en daarom besloot de wedstrijdleiding in te grijpen. De Safety Car werd de baan opgestuurd, en dat leek de juiste beslissing te zijn. Men koos toch voor de rode vlag, want Franco Colapinto was gecrasht.

Herstart

Na een code rood van twintig minuten ging de race weer van start. De wedstrijdleiding koos voor een rollende start, en Ocon trapte de herstart af. Bearman en Zhou hadden op dat moment al een tipje door het gras gemaakt. Ocon sloeg een gat ten opzichte van Verstappen, die de aanval probeerde te openen. Alpine beleefde een goede fase, want Pierre Gasly reed op de derde plaats.

Bearman zorgde bijna voor een nieuwe neutralisatie door te spinnen. Carlos Sainz deed dat daarna na, maar hij crashte wel. Hij parkeerde zijn Ferrari in de muur, en dat betekende een Safety Car. Bij de herstart gebeurde er zeer veel. Verstappen lette goed op en hij verschalkte Ocon in de eerste bocht. Lando Norris ging wijd en verloor veel posities.

Materclass

Verstappen trapte het gas in en hij sloeg direct een gaatje. Helmut Marko's voorspelling van een masterclass van Verstappen begon steeds meer op de realiteit te lijken. Bij McLaren besloten ze ondertussen de posities te wisselen. Lando Norris belandde daardoor op de zesde plaats.

Sergio Perez en Liam Lawson gingen ook verder met hun duel van de afgelopen weken. Perez probeerde Lawson in te halen, maar daar had de Nieuw-Zeelander helemaal geen zin in. Ze hadden een touché, en Perez was niet heel erg blij. Hij ging daarna wijd waardoor hij de tiende plaats verloor aan Lewis Hamilton.

Tovenaar

Alle aandacht ging in de slotfase echter uit naar Verstappen. Hij sloeg een enorm gat van bijna twintig seconden, de Nederlander gaf een bizarre masterclass. Alle frustratie van eerder op de dag had hij omgezet in motivatie. Het was een prachtige race. In het thuisland van regenkoning Ayrton Senna deed Verstappen iets onmogelijks. Gestart op de zeventiende plaats en als eerste over de finish gekomen. Hij was een tovenaar en de auto was zijn toverstok. Ook bij Alpine waren ze blij, want ze scoorden een dubbel podium.