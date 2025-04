Hoogzwangere vriendin Verstappen onthult geheimen nieuw superjacht

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op zijn naam. De Nederlander reed een ijzersterke race, maar werd in Suzuka niet gesteund door zijn geliefden. Zijn vriendin bleef achter in Monaco, en schonk daarmee de wereld voor het eerst een blik op de nieuwe boot van Verstappen.

Verstappen gebruikte de wintermaanden goed. Voordat het nieuwe Formule 1-seizoen van start ging schafte hij een nieuwe boot en een nieuw privévliegtuig aan. Zijn nieuwe jachtschip nam hij in ontvangst in Italië, en hij heeft er waarschijnlijk miljoenen euro's voor betaald. Het gaat om een boot van 33 meter lang, en het gevaarte heeft de toepasselijke naam 'Unleash the Lion' gekregen.

Babyshower op de boot van Verstappen

Terwijl Verstappens nieuwe privévliegtuig veelvuldig werd gespot door spotters, bleef de boot redelijk buitenbeeld. Daar is nu verandering ingekomen, want Verstappens vriendin Kelly Piquet deelde afgelopen weekend veel foto's van het schip. Ze organiseerde een zogenaamde babyshower op de boot, en daar mocht de hele wereld van meegenieten. De wereld kreeg hierdoor een beeld van het interieur van de boot, terwijl het feestje ook vanaf de kade werd vastgelegd door voorbijgangers. Hierdoor kreeg men een goed beeld van de boot.

today was the babyshower! based on the colors i’m still confused haha pic.twitter.com/NNIQO3OvwN — nini (@SCUDERIAFEMBOY) ___Escaped_link_67f3c1185cf48___

Eerste kind

Verstappen was zelf vanzelfsprekend niet aanwezig bij het feestje. Hij kwam in actie tijdens de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Hij schreef de race op zijn naam, en vierde een klein feestje met zijn team Red Bull Racing. Zijn hoogzwangere vriendin Piquet bekeek de race vanaf de boot, en juichte hem daar toe. Verstappen en Piquet worden binnenkort ouders van hun eerste kindje. Het lijkt er niet op dat Verstappen een race gaat overslaan om bij de geboorte aanwezig te zijn. In de komende weken heeft hij het druk, en zal hij in actie komen in Bahrein en Saoedi-Arabië.