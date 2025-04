Yuki Tsunoda kende afgelopen weekend een tegenvallende eerste race als Red Bull-coureur. De Japanner moest aan veel dingen wennen, en gaf na afloop toe dat hij verkeerd had gegokt met de set-up. Hij stelt dat hij bijna de set-up van Max Verstappen had gekozen.

Tsunoda is sinds afgelopen weekend de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. In de vrije trainingen zag het er hoopvol uit, maar in de kwalificatie en de Grand Prix bleef hij steken in het middenveld. Tsunoda kwam uiteindelijk als twaalfde over de streep, ook omdat inhalen haast onmogelijk was op het circuit van Suzuka. Zijn achterstand op Verstappen was dan ook fors, de Nederlander won de race en Tsunoda kwam pas 58 seconden na hem over de streep.

Regen

Tsunoda stelde na afloop dat hij een foutje had gemaakt met de afstelling. Hij begon de kwalificatie met een set-up met meer downforce, zo verklaarde hij tegenover Motorsport.com: "De afstelling was meer op de regen gericht, maar die viel niet. Dat was dus een beetje ongelukkig. Maar ik wist dat inhalen lastig zou worden. Als de situatie zo was dat de bandenslijtage enorm was geweest, dan had het echt een goede situatie kunnen opleveren voor mij. Maar de slijtage was zo goed als nul. Het kwam allemaal niet naar me toe, maar ik heb wel veel over de auto geleerd. Ik kijk uit naar de volgende race."

Verstappen

De keuze voor een set-up met meer downforce was zijn eigen keuze. De vraag is of hij in de komende races misschien met wat minder downforce kan gaan rijden: "Ik denk het wel. Om eerlijk te zijn overwoog ik na de derde vrije training om met net zo'n laag downforceniveau te rijden als Max. Maar tot aan die training had ik al weinig tijd door de bermbranden en de rode vlaggen. En we veranderden de afstelling vaak. Ik heb nooit een constante auto gehad of constante rondjes kunnen rijden. Ik wilde de auto gewoon hetzelfde houden ten opzichte van de derde training."