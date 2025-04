Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op zijn naam. De zege kwam op een opvallend moment, want een week eerder vond er nog een crisisoverleg plaats bij Red Bull. Verstappen wijst een probleem aan bij de werkcultuur binnen Red Bull.

Bij Red Bull gingen alle alarmbellen af na twee teleurstellende raceweekenden in Australië en China. De resultaten vielen tegen, en Max Verstappen was niet tevreden. Vlak na de Chinese Grand Prix vond er een crisisoverleg plaats op de Red Bull-fabriek in Milton Keynes, ook Verstappen was hierbij aanwezig. Zijn zege in Japan zorgde ervoor dat de crisis naar de achtergrond verdween, maar hij wil verbetering zien bij het team.

Thuiswerken

De zege in Japan was meer dan welkom, maar Verstappen blijft hameren op verbetering. In gesprek met Viaplay kreeg hij de vraag of het overleg heeft opgeleverd wat hij wilde: "Weet je wat een beetje het probleem is in de wereld op het moment? Heel veel mensen willen ten eerste vanuit huis werken en niet meer op de fabriek. Dat vind ik al een groot probleem, want daar word je lui van. Dan ben je niet helemaal bezig met wat je moet doen, want thuis word je toch altijd makkelijker afgeleid dan als je bij je collega's op de fabriek zit."

In de ogen kijken

Verstappen vindt het belangrijk om te praten met de mensen binnen het team. Dat wil hij het liefst in de echte wereld doen, en niet via een schermpje: "Soms is het wel even fijn, als je dan op de fabriek bent, om gewoon mensen in de ogen te kijken. Dan kan je toch altijd wat meer informatie overbrengen dan wat hier soms gebeurt, via een camera of een headset. Ik denk dat het belangrijk is om dit wel te blijven doen. Eigenlijk meer een soort old skool manier van communiceren."

Problemen benoemen

Verstappen heeft in Milton Keynes uitgelegd wat zijn problemen waren. Als hij wordt gevraagd naar zijn inbreng, is hij er duidelijk over: "Om de dingen te benoemen waarvan ik denk dat we die kunnen verbeteren. Uiteindelijk ben ik niet de specialist om dingen op te lossen. Ik kan alleen maar benoemen wat ik voel in de auto. Uiteindelijk zijn het de andere mensen die dan met oplossingen moeten komen. En dat heeft wel eventjes tijd nodig."