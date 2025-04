De Japanse Grand Prix was afgelopen weekend geen spektakelstuk. De race was redelijk saai, en de kwalificatie was zeer belangrijk. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur maakt zich hier zorgen over, en stelt dat de Formule 1 een kwalificatiekampioenschap kan worden.

Tijdens de Japanse Grand Prix van afgelopen weekend gebeurde er zeer weinig. Het circuit van Suzuka is spectaculair, maar biedt weinig mogelijkheden om in te halen. Er waren dan ook amper inhaalacties, en de top drie kwam op precies dezelfde posities over de streep als ze waren gestart. Dat gold voor de meeste coureurs, ook omdat alle twintig auto's over de streep kwamen.

Kwalificatiekampioenschap

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat de kwalificaties steeds belangrijker worden. Hij maakt zich daar wel een beetje zorgen over, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "De kwalificatie is natuurlijk altijd cruciaal voor je performance. Hoe dichter je bij elkaar zit, hoe kleiner de kloof tussen de auto's zal worden. Dat geldt alleen maar meer, omdat je in een groep van auto's zit. Het is niet zo dat je alleen vecht met de gast die voor je rijdt. Ja, het zal waarschijnlijk een kwalificatiekampioenschap gaan worden."

Ferrari moet beter

Vasseurs team Ferrari moet het dan wel beter gaan doen. In Japan reden Charles Leclerc en Lewis Hamilton onzichtbaar rond, en werden ze vierde en zevende. Vasseur was daar ook niet tevreden mee: "We moeten ons best gaan doen om volgende week beter werk te leveren om onze potentie te verbeteren. We moeten meer uit de auto gaan halen. We moeten ons op alle punten gaan verbeteren. We hebben nu wel een stap voorwaarts gezet vergeleken met vorige race, op het gebied van de operatie ten minste. We moeten vanaf dit punt beginnen. Het is in ieder geval geen ideale start van het seizoen, maar we hebben nog 21 races te gaan."