De toekomst van Max Verstappen is nog altijd onderwerp van gesprek in de Formule 1. Hij rijdt nu nog voor Red Bull, maar er gaan zeer veel geruchten rond over zijn toekomst. Helmut Marko stelt dat een vertrek van Verstappen voor hem geen probleem zou zijn, en hij verklaart wat de impact zou zijn op zijn eigen toekomst.

Red Bull heeft een aantal zeer onrustige weken achter de rug. Vlak na de Grand Prix van China werd bekend dat ze Liam Lawson aan de kant hadden geschoven. Na twee teleurstellende raceweekenden mocht hij plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Lawson werd teruggezet naar zusterteam Racing Bulls, waar hij vanaf aankomend weekend weer zijn kunsten mag laten zien achter het stuur.

Lawson

Red Bull-adviseur Helmut Marko keek eerder al uitgebreid terug op deze keuze. In gesprek met OE24 doet hij dat nog een keertje: "Uiteindelijk was het een logische beslissing in het belang van het constructeurskampioenschap, en Horner en ik hebben samen de knoop doorgehakt. Lawson heeft nu een grotere kans op een succesvolle Formule 1-loopbaan in een makkelijker bestuurbare auto."

Verstappen

Max Verstappen was niet blij met deze beslissing van Red Bull. Marko liet al eerder doorschemeren dat de wereldkampioen kritisch was, en dat legt hij nu weer uit: "Hij zei dat Lawson te vroeg werd gewisseld, maar hij begrijpt deze situatie ook. Hij zal goed kunnen opschieten met zijn nieuwe teamgenoot. Yuki is heel erg coöperatief en bovendien kan je makkelijk met hem omgaan. Deze twee hebben al samen aan verschillende evenementen van Red Bull deelgenomen, en dat verliep altijd perfect."

Vertrek van Verstappen?

Verstappen zelf wordt ook in verband gebracht met een vertrek. De teleurstellende resultaten kunnen hem richting de uitgang duwen, en hij werd al in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin. Als Marko voorzichtig wordt gevraagd naar een teamwissel van Verstappen en of dit betekent of hij dan zelf met pensioen gaat, komt hij met een opmerkelijk antwoord: "Dat zou voor mij absoluut geen probleem zijn. Voor mij is de Formule 1 Red Bull."