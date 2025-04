Yuki Tsunoda maakte afgelopen weekend zijn debuut als Red Bull-coureur. Zijn overstap was dagenlang het onderwerp van gesprek, maar hij had zelf niks gehoord van Helmut Marko. De Oostenrijker legt uit waarom hij geen contact had opgenomen met Tsunoda.

Vlak na de Chinese Grand Prix maakte Red Bull bekend dat ze een rijderswissel hadden doorgevoerd. Liam Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, terwijl Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. In Japan begon Tsunoda goed aan het weekend, maar wist hij na een teleurstellende kwalificatie geen punten te pakken in de Grand Prix. Vanuit Red Bull kreeg hij wel veel steun, en zag men het wel zitten in hem.

Geen belletje van Marko

In de dagen voor het Japanse raceweekend ging het veelvuldig over Tsunoda. In de media gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko overal tekst en uitleg over het opvallende besluit om Lawson al na twee races te vervangen. In Japan kwam Tsunoda echter met een opvallende onthulling. Hij liet namelijk weten dat Marko hem niet had opgebeld na de bekendmaking van het nieuws. Hij vond dit vreemd, aangezien Marko normaal gesproken altijd de telefoon oppakt om met zijn coureurs te praten.

Marko's verklaring

De opvallende onthulling van Tsunoda maakte het nodige los. Veel mensen vonden het een vreemd actie van Marko, die zich wel in de media had uitgesproken over de rijderswissel. Marko haalde er zelf zijn schouders over op toen hij naar een verklaring werd gevraagd door zijn landgenoten van ORF: "Ik heb met Yuki gesproken. Maar hij heeft drie telefoonnummers en het bleek dat twee van die nummers niet meer in werking zijn. Al was dat niet met opzet. En toen hij eenmaal in Japan was aangekomen was er sprake van een tijdsverschil. Dat werkte gewoon niet."

Tsunoda kwam in Japan als twaalfde over de streep, maar hij voelde zich wel goed. Aankomend weekend krijgt hij de kans om toe te slaan in Bahrein.