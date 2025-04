Max Verstappen en Yuki Tsunoda vormen vanaf dit weekend een rijdersduo bij Red Bull. Tsunoda vervangt vanaf dit weekend Liam Lawson, en hij zal voor het eerst kennismaken met de RB21. Hij hoeft in ieder geval niet te rekenen op heel erg veel steun van Verstappen.

Lawson werd eind vorig jaar aangewezen als de vervanger van Sergio Perez. De Nieuw-Zeelander stelde teleur in Australië en China, waarna Red Bull hem terugzette naar Racing Bulls. Tsunoda werd zijn vervanger, en de Japanner barst van het zelfvertrouwen. Verstappen was op zijn beurt niet blij met de rijderswissel, al liet hij dat niet in die woorden weten. Hij had Lawson liever nog meer races de kans gegeven.

Kans

De vraag is dan of Tsunoda wel deze kans heeft verdiend. Verstappen kreeg dit vraagstuk voorgelegd in gesprek met de internationale media in Suzuka: "Ik denk dat iedereen die er het beste van probeert te maken in deze sport, er elke dag hard voor werkt. Dan verdienen ze een kans." Verstappen verwijst hiermee niet direct naar Tsunoda, maar zijn boodschap is wel helder.

Tsunoda mag het zelf uitzoeken

Tsunoda moet bij Red Bull Verstappen gaan bijhouden om voor een tactisch voordeel te zorgen in de races. De Japanner klonk enthousiast, maar hij weet dat hij nog veel zal moeten leren. Verstappen lijkt hem daar echter niet bij te willen helpen. Hij moet de RB21 zelf gaan ontdekken: "Ik heb Yuki woensdag kort gezien en verder was hij druk bezig op de fabriek. Uiteindelijk is het allemaal niet aan mij. Hij moet het zelf gaan uitzoeken, want mijn ervaringen hoeven niet zijn ervaringen te zijn. Wie weet?"

Voor Verstappen is Tsunoda nu zijn zoveelste teamgenoot bij Red Bull. Hij vormde eerst een duo met Daniel Ricciardo, waarna hij te maken kreeg met Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en Lawson. Geen van hen wist Verstappen te verslaan.