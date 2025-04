Jos Verstappen was afgelopen weekend geen getuige van de zege van zijn zoon Max in Japan. Verstappen senior kroop zelf namelijk ook achter het stuur en debuteerde in het European Rally Championship. Hij deed het zeker niet slecht, en na afloop was hij tevreden.

Terwijl Max Verstappen in actie kwam op het circuit van Suzuka, reed Jos Verstappen over de weggetjes van Andalusië in het zuiden van Spanje. Samen met zijn co-piloot Renaud Jamoul nam hij deel aan de Rally Sierra Morena. In hun rode Skoda Fabia RS Rally2 namen ze het op tegen meerdere internationale rallytoppers. Het was een volledig nieuwe ervaring voor hem, en hij deed het zeker niet slecht.

Tevredenheid

Jos Verstappen werd na dertien klassementsproeven en 210 kilometer rallyrijden in Spanje als veertiende geklasseerd. Zijn achterstand op de uiteindelijke winnaar was iets meer dan vijf minuten. Jos Verstappen was best tevreden met zijn resultaat, zo liet hij na de rally weten aan Verstappen.com: "We gaan er alles aan doen om ons te verbeteren. We gaan nog een paar keer testen, ter voorbereiding op de gravelrally in Hongarije die we gaan rijden. Het is een flinke leercurve, maar daar zijn we hier voor."

Rallytoppers

Jos Verstappen komt normaal gesproken uit in rally's in België, waar hij tot de absolute top behoord. Nu nam hij het op tegen een aantal gevestigde namen uit de internationale rallywereld. De Rally Sierra Morena werd uiteindelijk gewonnen door de ervaren Nikolay Gryazin en zijn bijrijder Konstantin Aleksandrov. Ze reden onder de Bulgaarse vlag, en waren slechts 46 seconden sneller dan de Franse rijder Yoann Bonato.

Jos Verstappen kon de strijd niet aangaan met hen, maar het was voor hem vooral een soort leerschool. In de afgelopen jaren heeft hij zich gericht om het rallyrijden, en hij begint steeds beter voor de dag te komen.