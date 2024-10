Uitslag Grand Prix van Mexico: Megastraf zit Verstappen dwars, foutloze Sainz wint

De Mexicaanse Grand Prix is een feit. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez werden de fans getrakteerd op een racespektakel en ging de zege naar Carlos Sainz. De tweede plaats werd gepakt door Lando Norris. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door Charles Leclerc.

Met een lange run naar de eerste bocht, was het belangrijk om goed te verdedigen en geen fouten te maken. Verstappen was zich daarvan bewust en hij kende een zeer goede start. Hij was beter weg dan Carlos Sainz en hij maakte zich goed breed. Lando Norris waagde nog een poging, maar het lukte niet. Sainz ging door het gras in bocht 1, en moest de koppositie teruggeven aan Verstappen.

Safety Car

De coureurs konden direct de rem intrappen, want de Safety Car kwam de baan op. Alexander Albon tikte het achterwiel van Yuki Tsunoda aan en de Japanner tolde in het rond. Zijn band vloog rond, maar raakte geen andere auto. Albon had schade aan zijn voorwielophanging en Tsunoda stond in de muur. Beide mannen konden gaan douchen.

Thuisrijder Sergio Perez kende een goede start, maar hij stond niet goed in zijn gridslot. Hij stond te ver naar voren, en dat leverde hem een straf op. Hij wist zelf niet precies wat hij verkeerd had gedaan.

Verstappen had een zeer goede herstart, maar Carlos Sainz zag dat er een kansje was. In de negende ronde opende Sainz weer de aanval en pakte hij de koppositie terug van Verstappen. Lando Norris zag zijn kans en vlak daarna probeerde hij ook Verstappen te pakken. De controverse van Austin kreeg een vervolg.

Controverse

Norris probeerde Verstappen in te halen, maar de Nederlander probeerde hetzelfde trucje als in Austin toe te passen. Norris moest door het gras, en hij was woedend. Hij was nog minder blij toen ze elkaar weer van de baan duwden een bochtje verder. Norris brulde over de radio dat Verstappen gevaarlijk reed, en de stewards bekeken de zaak.

In Austin kwam Verstappen weg zonder straf, maar ditmaal was het een ander liedje. De stewards gaven Verstappen een tijdstraf van tien seconden voor het van de baan forceren van een andere coureur. Verstappen reageerde tijdens de race over de boordradio met een duidelijk bericht "Impressive". In de chaos had Charles Leclerc beide kemphanen ingehaald.

Nog een straf

Ver daarachter werd Sergio Perez afgebluft door Liam Lawson. Woedend noemde Perez zijn mogelijke opvolger Lawson een 'idioot'. Fernando Alonso was toen al uitgevallen. Perez liep bij het incident met Lawson schade aan zijn sidepod op. Daarna duwde hij ook nog Lance Stroll van de baan.

Op het moment dat de fans naar het duel van Perez keken, kwamen de stewards naar buiten met een stevige beslissing. Max Verstappen kreeg nóg een tijdstraf van tien seconden. Dit keer voor het voordeel halen van het verlaten van de baan. Bij zijn pitstop loste Verstappen zijn straf in en viel hij terug naar de vijftiende plaats.

Mislukte inhaalrace

Verstappen begon aan zijn inhaalrace, en op de baan gebeurde genoeg. Er werden een aantal mooie duels uitgevochten, en de lucht werd ook steeds donkerder. Verstappen kreeg te horen dat er geen regen op de radar zichtbaar was, terwijl George Russell zeker wist dat er kleine druppeltjes zichtbaar waren op zijn vizier. Voor Verstappen werd het lastiger, want hij had amper grip.

Verstappen kon het gat met de mannen voor hem niet dicht rijden. Voor hem reden de Mercedessen, en Hamilton en Russell waren met elkaar aan het vechten. In de absolute slotfase wist Hamilton de vierde plaats af te snoepen van Russell. Norris had de tweede plek toen al in handen. Leclerc kende een angstaanjagend moment in de laatste bocht, maar hij hield de Ferrari op de baan. Norris kon hierdoor de tweede plek pakken.

Foutloos

De vreugde bij Sainz was groot. Hij was foutloos en hij verzilverde zijn pole position. Voor Ferrari was het een groot feest, want ze pakten de tweede plaats van Red Bull al in het constructeurskampioenschap. Leclerc maakte in de laatste ronde nog een extra pitstop om het extra puntje voor de snelste ronde te pakken. Verstappen droop af, hij kon geen inhaalrace rijden en kwam als zesde over de streep.