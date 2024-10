Ocon zegt sorry tegen Colapinto na afpakken snelste ronde

Esteban Ocon kende afgelopen weekend een tegenvallende race in Austin. De Fransman reed wel de snelste ronde, en daarmee pakte hij deze voetnoot af van Franco Colapinto. Ocon baalde van zijn race, en hij bood zijn excuus aan aan de Argentijnse Williams-coureur.

In tegenstelling tot Ocon reed Colapinto wel een sterke race in Austin. Op het Circuit of the Americas kwam hij goed voor de dag en kwam hij als tiende over de streep. Het scheelde niet veel, of hij had het extra puntje voor de snelste ronde ook gekregen. Ocon maakte in de slotfase echter een pitstop en ging daarna op jacht naar de snelste ronde. Aangezien hij als achttiende over de streep kwam, kreeg hij dat extra puntje niet.

Colapinto reageerde gevat op de snelste ronde van Ocon. Bij DAZN reageerde hij met een grote glimlach: "Ik had bijna de snelste ronde, totdat die Franse gast hem van me afpakte. Dat was jammer, want waarom moest hij dat nou doen? Waarom gebruik je een extra setje banden? We moeten de planeet redden! Geef het terug!" Op X kwam Ocon op zijn beurt met een reactie: "Onze race werd al in de eerste ronde gecompromitteerd nadat we van achteren werden geraakt. We hebben wat posities veroverd, maar na de start was er weinig meer mogelijk. We hebben toch de snelste ronde gereden. Sorry Franco, hij had dit verdiend!"