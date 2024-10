Colapinto lacht om snelste ronde Ocon: "We moeten de planeet redden!"

Franco Colapinto reed afgelopen weekend in Austin weer een sterke race. De Argentijnse Williams-invaller pakte weer een puntje, en hij liep nipt het puntje voor de snelste ronde mis. Colapinto kan wel lachen om het feit dat Esteban Ocon in de slotfase de snelste ronde reed.

Colapinto vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix Logan Sargeant bij Williams. De Argentijn maakt een spectaculaire ontwikkeling door en hij maakt zeer veel indruk. Hij maakt zelfs zoveel indruk dat Williams-teambaas James Vowles er alles aan doet om Colapinto volgend jaar onder te brengen bij een ander team. Bij Williams is geen plek in 2025, aangezien het team in de zomer Carlos Sainz contracteerde.

Ocon

In Austin reed Colapinto weer een prima race. Hij vocht een aantal stevige duels uit met onder meer Red Bull-coureur Sergio Perez. De tiende plaats bezorgde Colapinto een puntje, en daardoor staat hij inmiddels op de achttiende plaats in het wereldkampioenschap met evenveel punten als Esteban Ocon. Diezelfde Ocon snoepte in de slotfase van de Amerikaanse Grand Prix de snelste ronde af van Colapinto. Hierdoor liep de Argentijn het extra puntje mis, en Ocon kreeg dat punt ook niet aangezien hij buiten de top tien finishte.

Klimaat

Colapinto vroeg zich na afloop af waarom Ocon en Alpine dit deden. De Argentijnse coureur was echter niet boos, want hij kon er wel een beetje om lachen. In gesprek met DAZN reageerde Colapinto met een grote glimlach op het voorval: "Ik had bijna de snelste ronde, totdat die Franse gast hem van me afpakte. Dat was jammer, want waarom moest hij dat nou doen? Waarom gebruik je een extra setje banden? We moeten de planeet redden! Geef het terug!"