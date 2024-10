Uitslag kwalificatie Verenigde Staten: Verstappen grijpt naast pole door crash Russell, Norris snelste

De echte kwalificatie zit erop. Op het Circuit of the Americas in Austin werd de pole position gegrepen door Lando Norris. Hij was sneller dan Max Verstappen, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Q1

Terwijl het zonnetje flink scheen in Austin, ging de kwalificatie van start. Voor de ogen van de tienduizenden toeschouwers kwamen de coureurs direct de baan op. Lando Norris was één van de coureurs die gelijk de baan op kwam. Zijn titelrivaal Max Verstappen deed dat pas na vier minuten.

Verstappen stampte er direct een snelle ronde uit, en hij zette zijn goede vorm van dit weekend door. Lewis Hamilton deed dat niet. Nadat hij naar eigen zeggen de pole misliep in de sprint kwalificatie, kwam hij nu niet eens door Q1 heen. Zijn rondje was dramatisch en hij liet slechts de Sauber van Guanyu Zhou achter zich. Naast Hamilton en Zhou vielen ook de Williamsen van Alexander Albon en Franco Colapinto af. Ook Valtteri Bottas kon vroegtijdig gaan douchen.

Q2

De tweede sessies van de kwalificatie begon zeer kalm. Er stond geen rij aan het einde van de pitlane. Max Verstappen was in dat geval een vreemde eend in de bijt, want hij stuurde zijn RB20 direct de baan op. De Nederlander gaf eventjes goed gas en vond zichzelf terug aan de top van de tijdenlijst.

Niet iedereen mocht het gas in trappen in deze sessie. Liam Lawson krijgt voor morgen een forse gridstraf, dus VCARB vond het niet nodig om een risico te nemen. Hij moest zijn teamgenoot Yuki Tsunoda wel een tow geven, maar de Japanner vond dat dit beter moest. Hij klaagde over stof. Het mocht niet baten, want Tsunoda viel af. Dat gold ook voor Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Lance Stroll en dus Lawson.

Q3

De start van het beslissende derde gedeelte van de kwalificatie verliep druk. De overgebleven tien coureurs gingen op jacht naar de pole, en het beloofde een flinke strijd te worden. Norris werd door zijn team aangespoord om rustig te blijven, want dan zou er veel mogelijk zijn. Verstappen noteerde een snel rondje, maar Norris was nipt sneller. Verstappen had geluk dat hij ongeschonden de baan kon betreden, want Alpine stuurde Pierre Gasly bijna in hem de baan op. Verstappen leek in de tweede run op weg te zijn naar de pole, maar door een crash van George Russell kwam de kwalificatie vroegtijdig ten einde. Norris profiteerde en pakte de pole.