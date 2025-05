Stewards leggen zware tijdstraf van Max Verstappen uit

Max Verstappen ontving vandaag in de sprintrace in Miami een tijdstraf van tien seconden na een crash in de pitlane. De stewards grepen direct in, en ze hebben nu uitgelegd waarom ze voor deze strafmaat hebben gekozen.

Verstappen was op weg naar een goed resultaat in de sprintrace, totdat het misging in de pitlane. Red Bull koos ervoor om Verstappen naar binnen te halen om hem een setje slicks te geven. Toen ze hem weer op pad wilden sturen, werd er niet goed opgelet. Hij werd in het pad van de Mercedes van Andrea Kimi Antonelli de fastlane ingestuurd. Ze raakten elkaar, en Verstappen liep forse schade aan zijn voorvleugel op.

Geen strafpunten voor Verstappen

Verstappen kreeg een tijdstraf van tien seconden, en daar konden ze wel meeleven bij Red Bull. De stewards bleven lang stil, maar zijn nu toch met een uitleg gekomen. In het document schrijven ze dat ze toegeven dat Verstappen er alles aan heeft gedaan om een ongeval te voorkomen. Ze vinden het dan ook niet nodig om strafpunten aan Verstappen te geven.

Kans op revanche

Verder komen ze niet met een verklaring van de rest van de straf. Het lijkt ook niet nodig te zijn, want het was een zeer duidelijk incident. Voor Verstappen pakte de straf niet goed uit, want hij werd als allerlaatste geklasseerd in Miami. Aangezien de race onder de Safety Car finishte, viel Verstappen terug naar de zeventiende plaats.

Door deze straf valt Verstappen ook verder terug in de strijd om de wereldtitel. Zijn concurrenten van McLaren, Lando Norris en Oscar Piastri, kwamen immers als eerste en tweede over de streep. Verstappen mag later vandaag op zoek gaan naar sportieve revanche, aangezien de kwalificatie nog op het programma staat. Morgen wordt de Grand Prix verreden op de baan rondom het Hard Rock Stadium.