Lewis Hamilton eist ingrijpende veranderingen bij de FIA

Autosportfederatie FIA heeft zich niet populair gemaakt bij de coureurs. Vooral de aangepaste regels omtrent het wangedrag, en de reactie daarop zorgen voor ergernis. Lewis Hamilton eist verandering, en stelt dat de coureurs een stem moeten krijgen bij de regelvorming.

Begin dit jaar scherpte de FIA de regels omtrent 'wangedrag' aan. Het zorgt ervoor dat coureurs zware boetes kunnen ontvangen voor het gebruik van een scheldwoord. In theorie kan het ze zelfs een schorsing opleveren. De coureurs waren hier niet blij mee, en in het WRC weigerden ze zelfs interviews in het Engels te geven toen een coureur een boete kreeg.

Eerder deze week kwam FIA-president Mohammed Ben Sulayem met een opmerkelijk bericht naar buiten. Op Instagram plaatste hij een bericht waarin hij stelde dat de FIA overweegt om de regels te versoepelen. Een concreet voorstel bleef echter uit.

Sport beter maken

In Miami reageerden de Formule 1-coureurs voor het eerst op deze draai. Ferrari-coureur Lewis Hamilton wil dat rijdersvakbond GPDA een stem krijgt. Hij sprak zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat de GPDA erg eensgezind is. Uiteindelijk willen we nauw kunnen samenwerken met de FIA. Ik heb het idee dat iedereen, wij allemaal, samen willen blijven werken om de sport beter te maken."

"Natuurlijk hebben we in de loop der tijd een beetje moeite gehad met de communicatie. Wij hebben geen machtspositie aan tafel bij de FIA, en ik vind dat dat moet veranderen."

Coureurs moeten aan tafel

Volgens Hamilton is het heel belangrijk dat de coureurs een stem krijgen. "Als je kijkt naar andere sporten met bonden, dan kan dat op een gegeven moment worden overwogen. Het is niet zo dat wij de controle willen hebben. We willen meer samenwerken en onze stem laten horen. Mensen nemen namelijk beslissingen voor anderen, terwijl ze nooit op deze positie hebben gezeten."

"Het is goed om een standpunt te hebben vanuit het perspectief van de coureur. Dat is alles wat we proberen te geven."