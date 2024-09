Uitslag Grand Prix van Singapore: Norris klasse apart, Verstappen beperkt schade met tweede plek

De Grand Prix van Singapore is weer een feit. Op het Marina Bay Street Circuit ging de overwinning naar McLaren-coureur Lando Norris. Achter hem kwam Max Verstappen als tweede over de streep in de straten van Singapore. Het podium in de stadstaat werd compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Lando Norris kende een perfecte start in Singapore. Hij kwam goed weg en Max Verstappen wist hem niet aan te vallen. De Nederlander ging op jacht, maar na een paar rondjes viel uit al uit de DRS van Norris. De Mercedessen moesten eerst ook een gaatje dicht rijden.

Niet iedereen kende een foutloze start van de race. Meerdere coureurs sneden de eerste bocht af, en Alexander Albon was niet zo blij met zijn teamgenoot Franco Colapinto. De jonge Argentijn koos voor een ouderwetse divebomb en dat leverde hem de negende plek op in de openingsfase. Vooraan het veld gaf McLaren Lando Norris de opdracht om een gat van vijf seconden te slaan met Verstappen. Norris deed dat, en het gat werd alleen maar groter.

Carlos Sainz en Lewis Hamilton waren de eerste toppers die de pitstraat opzochten voor nieuwe banden. Hamilton startte op de zachte banden, terwijl zijn concurrenten aan de race begonnen op de mediums. Hamilton wisselde naar de harde banden, maar hij moest nu wel door het veld heen gaan vechten. Over de boordradio liet Hamilton weten dat hij niet zo blij was met de strategie. Alexander Albon was ook niet blij, want hij was uitgevallen.

Voorsprong

Norris bleef zijn voorsprong alleen maar uitbouwen. Heel eventjes leek het erop dat Norris zijn eigen glazen ingooide. De Brit maakte een foutje en schoot bijna rechtdoor de muur in. Norris vreesde voor schade aan de voorvleugel, maar hij kwam met de schrik vrij. Hij maakte direct zijn pitstop, en hij hield de leiding.

Verstappen had op dat moment al zijn pitstop gemaakt, maar hij kwam Charles Leclerc tegen bij het uitrijden van de pits. Verstappen was niet blij, maar hij wist de Monegask wel te passeren. Het gat met Norris was nog altijd reusachtig. Ver achter de top van het veld gebeurde er wel veel. De Ferrari's moesten van positie wisselen en Daniel Ricciardo begon steeds meer problemen met zijn banden te krijgen.

Concentratie

Norris had ondertussen ook geen gemakkelijke avond. Bij schampte de muur en hij kwam zeer goed weg. Zijn team probeerde hem dan ook in 'the zone' te houden. Zijn engineer liet hem weten dat hij zich moest concentreren en dat hij even een slokje moest drinken.

Concentratie was belangrijk, want Kevin Magnussen bewees dat een klein foutje voor problemen kan zorgen. De Deense Haas-coureur raakte de muur en liep daarbij een lekke punt op. Hij hobbelde terug naar de pits en moest de race uitrijden in niemandsland. Zijn teamgenoot Nico Hülkenberg was op dat moment bezig met het verdedigen ten opzichte van Sergio Perez. Ook George Russell moest zijn positie verdedigen, want Charles Leclerc deed er alles aan om hem te verslaan.

Snelste ronde

Norris hield alles onder controle en hij kwam met een voorsprong van bijna 21 seconden als winnaar over de streep. Verstappen hield de schade beperkt met een nette tweede plaats. Norris on het puntje voor de snelste ronde echter niet bijschrijven, want VCARB-coureur Daniel Ricciardo noteerde de snelste ronde in de laatste ronde. Het leek op een vriendendienstje voor Verstappen. De Nederlander dankte zijn vriend dan ook in de uitloopronde.