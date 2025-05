Norris fileert 'domme' Verstappen: "Hij verpestte zijn eigen race"

Max Verstappen en Lando Norris vochten afgelopen weekend in Miami een fel duel uit. Norris kwam als winnaar uit de bus, maar Verstappen liet hem werken voor zijn geld. Norris stelt dat Verstappen zijn eigen race verpestte en dat hij het niet heel slim aanpakte.

Norris kwam goed weg bij de start van de Grand Prix van Miami. Hij probeerde Verstappen aan te vallen, maar de Nederlander had een 'snap' waardoor Norris terugviel. Een paar rondjes later reed hij weer vlak achter de Nederlander, en dat resulteerde in een prachtig duel. Het was fel, maar Verstappen besloot uiteindelijk met de witte vlag te zwaaien. Norris werd tweede, terwijl Verstappen door pech met de Virtual Safety Car vierde werd.

Weg naar voren vinden

Norris vond het een leuk duel, maar hij was niet blij met Verstappen. Tijdens de persconferentie na afloop sprak hij zich uit: "Het was leuk, ik heb ervan genoten. Ik wilde Oscar niet uit zicht verliezen, maar ik moest in het eerste kwart van de race vechten om de Mercedessen in te halen, de Williams in te halen en om Max in te halen."

"Het was geen makkelijke start, maar ik denk dat ik vrij snel naar voren ben gekomen. De auto was vandaag natuurlijk heel erg sterk, en dat helpt me zeker."

'Verstappen verpestte zijn eigen race'

Norris praatte een beetje om het felle duel met Verstappen heen. Tijdens de persconferentie werd hij hiernaar gevraagd, waarna hij een vreemd antwoord gaf: "Het was goed. Hij vecht altijd hard, maar hij moet zelf beslissen wat hij doet. Hij verpest er zijn eigen race mee. Hij racet niet heel erg slim. We hadden hier als eerste en tweede kunnen finishen, en dat deed hij niet door dit moment. Dus ja, hij vecht, dat is wat je kan verwachten, maar het is wat het is."