Helmut Marko weigert met pensioen te gaan en blijft bij Red Bull

Helmut Marko is op zijn 82ste nog altijd één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull Racing. De Oostenrijker sprak recent over een mogelijke opvolger, maar nu nuanceert hij die verhalen weer. Marko moet nog niet denken aan een pensioen.

Teamadviseur Helmut Marko liet recent doorschemeren dat hij een goede opvolger op het oog had. De Oostenrijker stelde dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een goede opvolger voor hem zou zijn. Het zorgde direct voor veel verhalen, en Marko bleef volhouden dat Vettel geknipt zou zijn voor deze job. Hij staat bekend als een sociale coureur met veel contacten in de koningsklasse van de autosport.

Gewoon een idee

Marko wordt nu weer gevraagd naar zijn toekomst. In een interview met OE24 wordt hij weer geconfronteerd met het feit dat hij Vettel noemde als een mogelijk opvolger. De Oostenrijker nuanceert direct zijn eerdere uitspraken: "Dat was een idee dat ik ooit had. Maar dat heeft niets te maken met klaar zijn voor het nemen van een beslissing, zo ver zijn we echt nog lang niet."

Marko wil niet met pensioen

Marko moet er niet aan denken om achter de geraniums te gaan zitten. De 82-jarige Oostenrijker is nog steeds ambitieus en hij blijft zich focussen op het team van Red Bull Racing: "Ik weet niet wie mij aan het einde van het jaar met pensioen zou moeten sturen. Ik ga dat in ieder geval niet doen, want wie rust gaat roesten."

Reactie van Vettel

Vettel reageerde vorige maand overigens al op de uitspraken van Marko. De Duitse viervoudig wereldkampioen stelde het inspirerende woorden waren van Marko, maar verder wilde hij niet zeggen of hij open zou staan voor de job. Vettel praatte vooral om het onderwerp heen en stelde dat Marko het heel erg goed deed. Ze kennen elkaar goed, aangezien Vettel zijn vier wereldtitels won bij Red Bull.