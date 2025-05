Helmut Marko velt oordeel over toekomst Max Verstappen

De toekomst van Max Verstappen is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder dat hij vreesde voor de toekomst van Verstappen bij het team, maar nu heeft hij een heel andere mening.

De resultaten van Red Bull in de Formule 1 vallen dit jaar flink tegen. Na de mislukte race in Bahrein luidde teamadviseur Marko de noodklok en stelde hij dat hij vreesde voor een vertrek van Verstappen. Zijn woorden zorgden voor een vrachtlading aan geruchten. Verstappen werd in verband gebracht met Aston Martin en Mercedes, al bleef hij zelf ontkennen dat hij Red Bull zou verlaten.

Loyaal

Marko heeft zijn mening bijgesteld. In gesprek met Bild werd Marko gevraagd of de zorgen zijn afgenomen: "Dat klopt, de zorgen zijn afgenomen. Max is loyaal en hij heeft publiekelijk gesteld dat hij toegewijd is aan Red Bull. Dat past ook bij hoe ik hem nu zie."

"Hij is volledig gefocust op zijn job hier. Daarom denk ik niet dat hij überhaupt nadenkt over een verandering. Eerder het tegenovergestelde. Ik weet zeker dat Max in 2026 uitkomt voor Red Bull."

Hoe belangrijk is de wereldtitel?

Marko denkt niet dat de toekomst van Verstappen bij Red Bull afhangt van nieuw titelsucces dit jaar. De Nederlander staat momenteel derde in het wereldkampioenschap en zijn achterstand op koploper Oscar Piastri is gegroeid.

Marko maakt zich helemaal geen zorgen: "Voor het seizoen hadden we het over onze verwachtingen voor 2025. Iedereen, waaronder Max, was het erover eens dat het verdedigen van de titel het doel is, maar we kunnen er niet zomaar van uitgaan dat we daarin gaan slagen. We gaan alles doen wat we kunnen, maar je kan niet verwachten dat we altijd winnen. We moeten het maximale aantal punten blijven scoren."

Verstappen staat nu op 99 WK-punten, terwijl kampioenschapsleider Piastri er 131 bij elkaar heeft gereden.