Zak Brown wil dat Max Verstappen bij Red Bull blijft

Max Verstappen en zijn team Red Bull vechten dit jaar vooral met het team van McLaren. De Britse renstal is veel sterker, en CEO Zak Brown vreest voor Verstappen en hij hoopt dat de Nederlander niet overstapt naar een ander team.

Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Ook Brown sprak zich over deze zaak uit, en hij stelde dat hij verwacht dat Verstappen de overstap gaat maken naar Mercedes. Verstappen heeft dit soort verhalen nooit bevestigd, en hij wil zich vooral focussen op betere prestaties bij het team van Red Bull.

Toekomst van Verstappen

Brown heeft goede hoop voor de toekomst. Kijkend naar het komende seizoen, deelt hij met De Telegraaf zijn wens over de toekomst van Verstappen: "Als je het mij nu vraag en ik naar de huidige situatie kijk, dan zie ik Max liever in een Red Bull dan in een Mercedes."

Nieuwe motorregels

De situatie waar Brown het over heeft, gaat over de motorregels van volgend jaar. In 2026 gaat Red Bull samen met Ford eigen motoren bouwen, en het is nog niet duidelijk hoe sterk ze dan zullen zijn. McLaren rijdt ook volgend jaar met krachtbronnen van Mercedes, en volgens de geruchten zijn de Duitsers bezig met het ontwikkelen van een sterke motor.

Brown wil hier nog niets over zeggen: "Er wordt van alles geroepen over de motoren van volgend jaar, maar niemand kan zeker weten wie er het beste voor staat. Wat ik wel kan zeggen is dat in ongelooflijk veel vertrouwen hebben in Mercedes. Dan kijk ik naar hun track record als motorleverancier en hun lichaamstaal."

"Er zijn de laatste tijd veel partijen die willen dat het motorreglement wordt aangepast. Als je denkt dat je competitief bent, wil je juist niets veranderen. Bij Mercedes zie ik dat ze heel comfortabel lijken. Zoals wij dat nu ook zijn over die regelwijzigingen die er aan komen in Barcelona. Dat betekent alleen niet dat we achterover moeten leunen."