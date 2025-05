Helmut Marko ontkent crisissfeer bij Red Bull

Het team van Red Bull Racing is op een teleurstellende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Het zorgt voor frustratie, ook omdat hun kansen op de wereldtitel per race kleiner worden. Helmut Marko stelt echter dat er geen sprake is van een crisis.

Max Verstappen hoopt dit jaar zijn vijfde wereldtitel te pakken, maar het lijkt erop dat dit een zware opgave gaat worden. Na zes raceweekenden staat hij op de derde plaats, en zijn achterstand op de McLarens is zeer groot. Ook in het constructeurskampioenschap wordt het een lastige opgave, want Red Bull moet hier flink wat terrein toegeven op McLaren en Mercedes.

Crisis bij Red Bull?

Red Bull-adviseur Helmut Marko had het graag anders gezien. De 82-jarige Oostenrijker reageert in gesprek met Bild echter ontkennend als hem wordt gevraagd of Red Bull in een crisis zit: "Het is wel heel veel om te zeggen dat dit een crisis is. We mogen niet vergeten dat wij het enige team zijn, op McLaren na, dat dit jaar een Grand Prix heeft gewonnen. En dat onze vorm de laatste tijd is verbeterd."

Red Bull moet stappen zetten

Marko wil meer zien van Red Bull. In Miami reed Verstappen met een nieuwe vloer, maar dat leverde nog niet het gewenste resultaat.

Ook in het interview met Bild geeft Marko aan dat er nog werk aan de winkel is. Daar legt de teamadviseur het uit: "Maar we zijn nog niet tevreden. Onze ambitie is gewoon anders, want we willen races en titels winnen. Maar daarvoor heb je niet alleen een uitzonderlijke coureur nodig, maar ook de snelste auto. Die hebben we op dit moment niet."

Zoals eerder gemeld staat Red Bull momenteel derde in het constructeurskampioenschap. De renstal heeft tot nu toe 104 WK-punten bij elkaar gereden. Koploper McLaren staat op 246 punten, en de constructeurstitel is dus uit zicht voor Red Bull.