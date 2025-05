McLaren kondigt spectaculaire rijderswissel aan

Het team van McLaren heeft hun eerste rookie voor een vrije training aangekondigd. De Britse renstal zal later dit jaar in Mexico gebruik gaan maken van de diensten van Patricio O'Ward. Hij mag voor de ogen van zijn landgenoten gaan rijden.

O'Ward rijdt in de IndyCar voor het team van Arrow McLaren. De Mexicaanse coureur maakt daarnaast ook onderdeel uit van het Formule 1-team. Hij is reservecoureur en is aanwezig op het circuit tijdens een aantal raceweekenden. Door zijn werkzaamheden in de IndyCar is het voor hem niet mogelijk om elk raceweekend aanwezig te zijn in de paddock van de Formule 1.

Welke rookies gaan er nog meer rijden?

McLaren heeft vandaag bekendgemaakt dat O'Ward in Mexico de eerste vrije training zal gaan rijden. Op 24 oktober mag hij zijn eerste meters gaan rijden in de MCL39, McLaren laat weten dat ze op een later moment bekendmaken wie er in actie zullen komen tijdens de andere drie vrije trainingen waar ze een rookie moeten inzetten.

Veel ervaring

O'Ward laten in het persbericht weten dat hij blij is dat hij weer mag rijden: "Ik heb er zin in om dit jaar weer in de auto te stappen voor de eerste vrije training in mijn thuisland. De fans in Mexico-Stad waren de vorige keer ongelooflijk, en het was een geweldig gevoel om alles uit het programma te halen dat we hadden gepland. Ik kijk ernaar uit om weer te gaan rijden en samen te werken met Zak, Andrea en de rest van het team."

De training in Mexico wordt de vierde F1-sessie waar O'Ward aan gaat deelnemen. Vorig jaar reed hij ook een vrije training in Mexico, en in de twee jaren daarvoor reed hij ook trainingen in Abu Dhabi. Daarnaast heeft hij ook deelgenomen aan de Post Season Test op het circuit van Yas Marina.