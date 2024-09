Uitslag VT1 Azerbeidzjan: Verstappen snelste in chaotische sessie

De eerste vrije training in de straten van Bakoe zit erop. Op het Baku City Circuit werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. De tweede tijd werd dit keer neergezet door Lewis Hamilton, terwijl Sergio Perez de top drie compleet wist te maken.

Direct bij de start van de training werd het druk in de straten van Bakoe. Vrijwel alle coureurs kwamen de baan op, en als snel werd duidelijk dat er amper grip was. Tijdens de Formule 2-training had het kortstondig geregend en daarnaast was het heel erg stoffig. Oscar Piastri meldde al snel dat er amper grip was.

Piastri's McLaren-teamgenoot Lando Norris meldde andere problemen. De Brit vertelde zijn team dat hij makkelijker naar rechts kon sturen dan naar links. Ook Lewis Hamilton had het lastig, want hij had wederom last van een bloedheet stoeltje. In Monza zorgde dit ook al voor onprettige momenten. De opvallendste klacht was afkomstig van Lance Stroll. De Canadese Aston Martin-coureur was woest en stelde dat zijn auto geen auto was.

Max Verstappen begon goed aan de training en hij noteerde al vroeg de snelste tijd. Terwijl zijn concurrenten bezig waren met snelle tijden, werd de sessie stilgelegd. De wedstrijdleiding koos voor een rode vlag, omdat er debris op de baan lagen.

Rode vlaggen en problemen

Na een paar minuten schoot het licht weer op groen, maar dat betekende niet dat alles goed ging. Esteban Ocon had geen power en hij wist met een laag tempo de pitstraat te bereiken. Ook bij Charles Leclerc waren de problemen groot. De Ferrari-coureur had de snelste tijd genoteerd, maar raakte daarna het vuil bij het aanremmen voor bocht 15. Hij was kansloos en hij parkeerde zijn rode bolide in de muur. De rode vlag werd gezwaaid en een teleurgestelde Leclerc wandelde door het historische centrum van Bakoe terug naar zijn team.

De marshalls ruimden de Ferrari snel op, en na een aantal minuten ging de training weer van start. Veel coureurs kwamen de baan op met de zachte banden onder hun auto's. Het was tijd voor snelle tijden, maar daar kregen ze de kans (nog) niet voor. Franco Colapinto stond namelijk in de muur in bocht 4. De Argentijnse nieuwkomer verloor grip en was kansloos. Hij zorgde voor de derde rode vlag van de sessie.

Verstappen

Met ongeveer tien minuten op de klok sprong het licht weer op groen. De overgebleven coureurs gingen op jacht naar een snelle tijd. Lewis Hamilton profiteerde van een slipstream op het extreem lange rechte stuk, en dat leverde hem de snelste tijd op. Veel coureurs noteerden paarse sectorentijden, maar Hamiltons tijd was simpelweg te snel. Max Verstappen had daar geen boodschap aan en in de slotseconden knalde hij er een supersnelle tijd uit. De Nederlander leek weinig problemen te hebben, en daar zijn ze bij Red Bull waarschijnlijk zeer tevreden mee. In de afgelopen weken was hij immers niet zo tevreden met de balans van zijn RB20.