Piastri haalt na mislopen zege uit naar 'rookie' Stroll

Oscar Piastri moest de zege in Monza laten aan Charles Leclerc. Maar de winst had er volgens de Australiër wel degelijk in gezeten, alleen reed 'rookie' Lance Stroll volgens de McLaren-coureur flink in de weg.

Tijdens de slotfase van de Grand Prix van Italië was Oscar Piastri aan het jagen op leider Charles Leclerc. De 23-jarige coureur hoopte met nieuwe banden de aanval in te kunnen zetten op de Monegask, die een éénstopper uitvoerde. Uiteindelijk kwam de man uit Melbourne net tekort en finishte hij 2,6 seconden achter de Ferrari-rijder. Volgens Piastri was de overwinning zeker mogelijk geweest, maar werd hij flink opgehouden.

"Ik vroeg eigenlijk direct [na de laatste stop, red.] welke pace nodig was om Charles te pakken. Vanaf het eerste moment reed ik die pace. Op dat moment voelde ik me nog optimistisch", vertelt de Australiër na afloop van de race tegenover Motorsport.com. "Daarna verloor ik veel tijd achter Carlos [Sainz, red.]. Toen had je Stroll die rondreed als een soort rookie die voor het eerst een kartrace reed. Ik weet niet wat hij dacht op het moment dat hij de blauwe vlag zag, maar dat kostte me zeker een seconde. Ik had een perfecte stint nodig om te winnen. Dit soort dingen maakten de kans kleiner. Het was hoe dan ook erg lastig, maar we zaten er niet heel ver vandaan. Ik pushte de hele tijd voluit in de poging om het te flikken. Ik kon niet sneller dan dit."

Onboardbeelden

Op de onboardbeelden van de Canadees is te zien dat hij meteen aan de kant gaat voor Piastri, maar dat hij een beetje aan de buitenkant van Variante Ascari blijft hangen. Hierdoor kan de McLaren-coureur niet de ideale racelijn nemen en rijdt hij - zo blijkt uit de tijdenlijst - ook zijn langzaamste ronde vanaf het moment dat hij Sainz had ingehaald voor P2 in de race. In de laatste sector verloor hij uiteindelijk vier à vijf tienden in vergelijking met eerdere ronden.