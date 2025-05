Piastri waarschuwt Antonelli en gaat voor sprintzege

Oscar Piastri deelt vandaag de eerste startrij in de sprintrace met Andrea Kimi Antonelli. De Australiër was net iets langzamer dan Antonelli, maar hij haalt zijn schouders erover op. Piastri ziet namelijk nog genoeg kansen voor de sprintrace.

Wereldkampioenschapsleider Piastri kreeg het niet voor elkaar om een snellere ronde te rijden dan Antonelli. Terwijl ze bij Mercedes een feestje vierden, stapte Piastri kalm uit zijn auto en wandelde hij de paddock in. Vanaf de tweede plaats is er immers nog genoeg mogelijk in de sprintrace, en dat weet Piastri ook. Hij zal gaan jagen op het best mogelijk resultaat, om zich daarna te gaan focussen op de kwalificatie.

Redelijk tevreden

Na afloop van de sprint kwalificatie was Piastri weer zeer koeltjes. Hij kon wel leven met dit resultaat, zo stelde hij bij Sky Sports: "Ik ben redelijk tevreden. Het was niet het beste rondje ooit. Ik had een lock-up in de laatste bocht. Daar heb ik waarschijnlijk de pole verloren, maar de tweede plaats is een goed resultaat. We kunnen nog steeds gaan vechten in de sprint. Over het algemeen zijn we dus wel redelijk blij hiermee."

Als Piastri voor Norris en Max Verstappen eindigt, kan hij zijn voorsprong gaan uitbreiden. Een tweede plaats zou dus niet per se een slechte prestatie zijn voor de Australiër.

Dromen van de zege

Piastri wil echter gewoon winnen, en daar doet hij ook niet heel erg geheimzinnig over: "We kunnen hopelijk iets meer snelheid gaan vinden, dus ik voel me daar wel positief over. Ik ga proberen om een plekje goed te maken in de sprintrace, voordat we ons gaan richten op het moment waarop de echte grote punten worden uitgedeeld."

Piastri voert het wereldkampioenschap aan met 99 WK-punten. Zijn teamgenoot en titelrivaal Lando Norris staat tweede met 89 punten, terwijl Verstappen volgt met 87 punten.