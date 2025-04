Ferrari-rijder Charles Leclerc heeft dankzij een alternatieve en gewaagde strategie een knappe derde plaats in de wacht gesleept in Jeddah. De Monegask hield op het end de ontketende Lando Norris nipt achter zich en zag na vijftig ronden de Red Bull-staart van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Op zondag loopt de Ferrari veel soepeler als op de zaterdag over één ronde is Leclerc opgevallen. "Helaas in de kwalificatie halen we het maximale niet uit de wagen. Ik was ontzettend blij met de ronde op zaterdag", begon de Ferrari-rijder voor de microfoon van F1TV. "In de wedstrijd hebben we echt alles geoptimaliseerd. Ik ben ontzettend trots wat we hebben gedaan en nu zaak om de auto verder te verbeteren.

Hectische race

Gedurende de Grand Prix van Saoedi-Arabië had Leclerc veelvuldig contact met de pitmuur over de strategie. Opvallend was dat Ferrari hem probeerde te kalmeren om vertrouwen te houden in het gekozen plan. "Het was vrij relax bij mijn engineer, maar hectisch in de cockpit. We hebben een goede relatie. We zien ook de resultaten terug op de baan, dus erg blij. Ik had nooit verwacht om als derde te finishen dit weekend. Ik dacht tijdens deze race dat het meer ging om het verdedigen van de auto, vooral Antonelli in het begin. Het was erg goed."

Het podium gaf Leclerc een boost voor de komende tijd. "We moeten blijven doorzetten en hopelijk komen er snel nieuwe updates om de auto sneller te maken", sloot Leclerc strijdvaardig af. Het was het eerste Ferrari-podium van het jaar