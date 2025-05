Geluksvogel Norris blij met sprintzege in chaotisch Miami

Lando Norris heeft de sprintrace in Miami op zijn naam geschreven. De Britse coureur had in de regenchaos geluk met de Safety Car, waardoor hij de koppositie niet meer uit handen kon geven. Met een grote glimlach reageerde hij na afloop op zijn zege.

Norris profiteerde bij de start van het moment tussen Oscar Piastri en Andrea Kimi Antonelli. De Italiaan ging hierdoor wijd, en Norris kon een plekje opschuiven. Hij ging op jacht naar zijn teamgenoot Piastri, maar hij leek de Australiër niet in te kunnen halen. Toen de baan in de slotfase begon op te drogen dook Piastri eerst naar binnen, waarna het een rondje later de beurt was aan Norris. Hij had geluk, want ook de Safety Car werd de baan opgestuurd.

Strategische keuzes

Hierdoor kon Norris de zege niet meer verliezen. Voor het tweede jaar op rij had hij in Miami geluk met de Safety Car. Dat gaf hij na afloop zelf ook toe: "Mijn geluk in Miami ziet er goed uit, dus ik ben blij! De pace was heel erg goed. Het is altijd lastig in dit soort races. Je weet nooit wanneer je moet stoppen. Voor Lewis pakte het goed uit, en hij had een goede strategie. Je kan ook langer op de baan blijven, en geluk hebben met de Safety Car."

Geluksvogel

Vorig jaar bleef Norris ook lang doorrijden tijdens de Grand Prix. De Brit profiteerde toen ook van de Safety Car, en daardoor wist hij ook te winnen. Norris grijnst: "Het werkt nu al twee jaar op rij! Ik zie liever dat het morgen gebeurt, in plaats van vandaag. Maar ik pak dit met beide handen aan, ik ben er blij mee. Het team heeft het ook goed gedaan vandaag. Het was allemaal best leuk!"

Norris liep door zijn sprintzege in Miami een beetje in op zijn teamgenoot Oscar Piastri in het wereldkampioenschap.