Leclerc eist betere auto van Ferrari na podiumscore

Charles Leclerc kent nog geen mega lekker seizoen. De Monegask heeft zijn eerste podium weten te pakken in Jeddah, maar weet dat de Ferrari nog sneller moet om mee te strijden voor overwinningen.

Met een goede strategie wist Charles Leclerc beslag te leggen op de derde plek. Hij finishte net achter Max Verstappen en Oscar Piastri, maar wist zijn eerste podiumplek veilig te stellen. Een goed resultaat voor de Monegask, maar hij legt wel druk op bij Ferrari door te zeggen dat het nog beter moet.

Grote struggles

De Ferrari-coureur had erg veel moeite met zijn auto op zaterdag: "In de kwalificatie lukt het ons niet om meer uit de auto te halen. Ik was extreem blij met de ronde van gisteren en ik ben heel, heel blij met de race van vandaag", legt hij uit. "Ik denk dat we alles gemaximaliseerd hebben. Ik ben daarom heel trots op wat we hebben gedaan. Nu moeten we om verder vooraan mee te vechten de auto verbeteren."

Volgens Leclerc moet het met de komende updates gebeuren om te verbeteren naar zeges. In Bahrein was het Ferrari dat het eerste topteam was dat met een groot updatepakket kwam, maar ze kunnen nu nog niet meedoen om de overwinningen. De resultaten verbeteren al, maar het is nog niet voldoende en Leclerc zit handenwrijvend te wachten op meer updates.

Niet verwacht

Hoewel Charles Leclerc startte op de vierde plek, had hij totaal niet verwacht om mee te doen om het podium en zelfs een podium te rijden: "Ik had nooit verwacht dat ik hier kon finishen. Eerlijk gezegd dat ik in de race vooral moest verdedigen, zeker ten opzichte van Andrea Kimi Antonelli, dus dit was heel erg goed", stelt hij. Lewis Hamilton wist het voor Lando Norris lastig te maken en dat heeft geholpen om Leclerc zijn podium te bezorgen. De Ferrari loopt dus steeds beter.