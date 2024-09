Uitslag Grand Prix van Italië: Leclerc laat Tifosi juichen met gedurfde eenstopper, Verstappen zesde

De Italiaanse Grand Prix is een feit. Op het iconische circuit van Monza ging de overwinning naar Charles Leclerc. Hij wist Oscar Piastri achter zich te houden, de McLaren-coureur werd tweede. Het podium werd ditmaal compleet gemaakt door Lando Norris.

Vlak voor de start van de Italiaanse Grand Prix was het weer bloedheet. Alle coureurs zochten verkoeling, maar in de lucht ontstonden er donkere wolken. Volgens de FIA was er een risico van veertig procent kans op regen.

Bij de start leek polesitter Lando Norris zijn leidende positie te behouden. Bij kwam goed weg, maar dat gold ook voor zijn teamgenoot Oscar Piastri en George Russell. Russell moest hard remmen, want hij zag een move van Piastri niet aankomen. Russell schoot rechtdoor en verloor tijd.

Papaja regels

Piastri verloor geen tijd, hij opende de aanval op Norris en hij nam in de openingsronde de leiding over van zijn teamgenoot. Ook Charles Leclerc wist Norris in te halen. Achterin het veld raakten Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda elkaar. De Japanner parkeerde zijn auto in de pits en zijn race was ten einde.

De Red Bulls begonnen de race op de harde banden, en daardoor pakten ze de koppositie nadat de concurrenten naar binnen waren gekomen voor de eerste pitstop. Bij de pitstops had Norris Leclerc ingehaald, maar reed hij nog steeds rond achter zijn teamgenoot Piastri. Norris kreeg te horen dat hij zich aan de teamregels moest houden. Even later kreeg Norris te horen dat hij mocht vechten met Piastri, maar dat hij zich wel aan de 'papaja regels' moest houden.

Verstappen

Verstappen mocht eventjes genieten aan kop, maar hij moest zijn harde banden al snel weer inwisselen voor een nieuw setje harde banden. Zijn pitstop verliep niet goed en geïrriteerd vroeg Verstappen zich af wat nu de bedoeling was.

Verstappen trapte flink door, maar alle aandacht ging uit naar wat er vooraan het veld gebeurde. Lando Norris was nog altijd aan het jagen op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Dat plannetje ging niet door, want Norris maakte een foutje. Hierdoor kwam Leclerc dichtbij, en Norris dook direct de pitstraat in. Hij belandde achter Max Verstappen op de baan, en de Nederlander mocht het duel aangaan van het team.

Jacht

Verstappen ging het gevecht aan, maar Norris was simpelweg te snel. Direct na het duel dook Verstappen de pits in voor een vers setje mediums. Bij McLaren verschoof de aandacht naar de Ferrari's, want daar leken ze voor een eenstopper te gaan. Piastri moest gaan jagen, en hij kwam steeds dichterbij. Sainz wilde het duel aangaan, maar hij was kansloos. In de 45ste ronde pakte Piastri P2.

Piastri ging daarna verder. Hij gaat een flinke achterstand op Leclerc, maar zijn banden waren veel verser. Norris ging op zijn beurt op jacht naar Sainz, en de Spanjaard kon het duel niet aangaan. Norris pakte de derde plaats, en de strijd vooraan het veld werd met de ronde spannender. Piastri kon het gat echter niet dichtrijden. Leclerc vroeg zijn engineer om stil te blijven, want hij had al zijn concentratie nodig.

Gebrul

De Tifosi juichten, hun held had de leiding in handen. De hele wereld hoorde het hartstochtelijk gebrul van de Ferrari-fans op de tribunes. Ook Leclerc hoorde het, maar hij moest nog heel eventjes pushen. Het gat werd met de seconde kleiner, maar Leclerc hield het vol. Hij won in Monza, het heiligdom van Ferrari. Geëmotioneerd bedankte hij zijn team, hij had zijn tweede race van het jaar gewonnen. Het was een tactische stunt van Ferrari. Bij McLaren zullen ze zich achter de oren krabben.