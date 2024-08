Uitslag kwalificatie Italië: Norris pakt machtige pole, Verstappen slechts zevende

De startopstelling voor de Italiaanse Grand Prix is bekend. Op het circuit van Monza werd de pole position zojuist gegrepen door Lando Norris. De tweede tijd werd genoteerd door Oscar Piastri. De top drie in de kwalificatie werd compleet gemaakt door George Russell.

Q1

Het eerste gedeelte van de kwalificatie begon zeer rustig. Slechts een handjevol coureurs betrad het gloednieuwe asfalt toen het licht op groen schoot. Ook de Ferrari's kwamen direct naar buiten en Carlos Sainz had het lastig. In de tweede Lesmo-bocht raakte hij het grind en wist hij zijn bolide nog maar net onder controle te houden.

Sainz moest een tweede rondje gaan pushen en dat gold ook voor Sergio Perez. Beide toppers wisten zich echter te verbeteren waardoor ze niet in de gevarenzone belandden. De verschillen in deze gevarenzone waren zeer klein, maar een echte strijd werd het niet. Kevin Magnussen kon zijn wagen niet goed onder controle houden in de Parabolica waardoor hij bijna crashte. In de tweede Lesmo-bocht verloor debutant Franco Colapinto bijna de macht over het stuur. De Argentijn viel hierdoor af en dat gold ook voor Yuki Tsunoda, Lance Stroll en de Saubers van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou. Max Verstappen kende een goede sessie, maar hij werd in de pitlane wel bijna uitgeschakeld door Oscar Piastri. De stewards onderzoeken de zaak voor een mogelijke unsafe release.

Q2

Het tweede gedeelte van de kwalificatie ging iets later dan gepland van start. Er lag veel gravel op de baan, dus de marshalls kregen de kans om hun bezems uit de kast te halen. Toen de sessie eenmaal van start ging, was het ook direct redelijk druk op het bloedhete Italiaanse asfalt.

De Ferrari's kwamen direct naar buiten en ze gingen op jacht naar goede tijden. Dat lukte, maar ze zagen ook dat Mercedes, McLaren en Red Bull snel waren. Charles Leclerc was niet tevreden en hij liet zijn team weten dat zijn auto niet goed instuurde. De Monegask behaalde met gemak het derde kwalificatiedeel, maar dat gold niet voor Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Q3

Vrijwel iedereen kwam direct bij de start van de sessie de baan op. Carlos Sainz werd door Ferrari op een nogal onhandige manier de baan opgestuurd. Max Verstappen moest uitwijken, en de stewards noteerde de unsafe release. De McLarens begonnen goed en snel aan de sessie. Verstappen kon geen grootste tijd neerzetten, en dat zorgde voor frustratie. Hij meldde zijn team dat hij geen grip had en hij omschreef het als 'shocking'. In zijn tweede run kwam hij vlak achter zijn teamgenoot Sergio Perez de baan op, maar de Mexicaan ging wijd in de tweede Lesmo-bocht. Verstappen kon zich daarna niet verbeteren en moest genoegen nemen met de zevende tijd.