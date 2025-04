Lando Norris kent een prima start van het seizoen in 2025. De Brit won de eerste race van het seizoen en wist de andere races een podium te rijden. Ook vorig seizoen begon de McLaren-coureur een dreiging te vormen voor Max Verstappen.

2024 was het eerste seizoen dat Lando Norris een oogje kon laten vallen op de wereldtitel. De vraag is alleen hoe groot de bedreiging was voor Max Verstappen. De Nederlander stond alsnog na 24 Grands Prix en 6 sprintraces bovenaan het klassement met 63 punten voorsprong op Norris.

Rollen (voorlopig) omgedraaid

Lando Norris staat nu na drie races met een puntje voor op Max Verstappen. Zo vroeg in het seizoen zegt dat natuurlijk nog niets en zowel de Brit als de Nederlander hebben allebei een race gewonnen. Norris heeft van zichzelf laten horen over het gedrag van een wereldkampioen.

"Ik heb het gevoel dat er een heel voorgeschreven versie is van hoe mensen zeggen dat een wereldkampioen moet zijn. En dat is overdreven agressief", zo vertelt Norris tegenover The Guardian. "Ik wil een kampioenschap winnen, maar ik ben liever gewoon een goed mens en probeer het goed te doen. Ik zal er alles aan doen om een kampioenschap te winnen, maar misschien zal ik in mijn leven niet zoveel opofferen als sommige anderen. Dan heb ik het over wie ik ben als persoon en de 'fuck you'-mentaliteit, waarvan mensen zeggen dat je die moet hebben. Ik geloof er nog steeds in dat ik wereldkampioen kan worden, maar dan wel door een aardige vent te zijn."

Levensgenieter

"Wat mensen je willen laten geloven, is dat je moet denken dat je de beste ter wereld bent en dat je moet denken dat je iedereen kunt verslaan. Dat is een geweldige houding om te hebben, maar ik denk niet dat het de enige houding is die je moet hebben, als je kampioen wilt worden", Zo vervolgt de Brit zich. "Ik wil gewoon van mijn leven genieten. Dat is een houding die misschien niet zozeer een killerinstinct is, al denk ik niet dat je dat hoeft te hebben om wereldkampioen te worden. Ik wil bewijzen dat je wereldkampioen kunt worden en het niet hoeft te hebben", aldus Norris.

De Brit vervolgt: "Maar ik wil niet met me laten sollen en ik wil ook nooit gezien worden als iemand die dingen opgeeft, omdat ik te aardig ben. Ik zal nog steeds vechten voor dingen en ik zal nog steeds risico's nemen. Ik zal nog steeds doen wat ik weet dat ik kan doen om wereldkampioen te worden, maar zonder de vrijheid te verliezen van wie ik ben."