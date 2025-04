Het team van McLaren heeft een sterke vrijdag in Bahrein achter de rug. Ze lieten zien dat ze dominant zijn, maar het liefst wil CEO Zak Brown op meer vlakken domineren. Deze week kwam McLaren met ander groot nieuws, en daarmee ook met een nieuw groot doel.

Bij McLaren doen ze er alles aan om de favorietenrol in de Formule 1 van zich af te schuiven. Ze wijzen vooral naar de concurrentie, terwijl ze diezelfde concurrenten verpulveren. In de tweede vrije training in Bahrein waren ze een ruime halve seconde sneller dan de rest van het veld. In de trainingen worden de punten nog niet verdeeld, maar het was wel een soort waarschuwingsschot.

Le Mans

Door deze goede prestaties op de vrijdag kwam een andere aankondiging van McLaren in de schaduw te staan. Ze kondigden op donderdag aan dat ze een nieuwe stap gaan zetten in de internationale autosport. Vanaf 2027 gaan ze deelnemen aan het World Endurance Championship. Ze gaan een eigen Hypercar bouwen, en daarmee gaan ze op jacht naar de heilige graal: de zege in de 24 van Le Mans.

Heilige graal

Voor McLaren is de heilige graal van de autosport heel belangrijk. Het gaat hier over de Triple Crown, een begrip waar de Britse renstal graag mee pronkt. De Triple Crown van de autosport bestaat uit een zege in de 24 uur van Le Mans, de Indianapolis en de Grand Prix van Monaco. Drie van de grootste races op aarde en alleen de grootste namen kunnen scoren in deze drie verschillende taken van autosport.

In de hele geschiedenis van de sport is er maar één coureur die de Triple Crown wist te winnen: Graham Hill. Bij de constructeurs is McLaren het merk dat alle drie de races heeft gewonnen. In de afgelopen jaren lieten ze regelmatig weten dat ze dit hebben geflikt. De wagens van Lando Norris en Oscar Piastri werden een paar jaar geleden al gespoten in de liveries van de auto's waarmee McLaren de grote races wist te winnen. CEO Zak Brown pronkt op zijn beurt regelmatig met het feit dat McLaren als enige team de drie races heeft gewonnen.

1915

Deze bewering van Brown klopt deels. McLaren is inderdaad het enige team dat de drie grote races heeft gewonnen, maar ze zijn niet de enige constructeur die dit voor elkaar gekregen. Auto's die werden voortgedreven door krachtbronnen van Mercedes en Ford wisten namelijk ook alle drie de races te winnen. Bij deze merken pronken ze echter niet met dit resultaat.

Ford won in Monaco vooral als motorleverancier, en het ging niet om eigen auto's. Op het hoofdkantoor van Mercedes weten ze waarschijnlijk niet eens meer dat Ralph DePalma in 1915 de Indy 500 won in een auto met een Mercedes-krachtbron.

Het grote doel

Terug naar McLaren, want daar dromen ze van een ander enorm doel. In een aankondigingsvideo op X deelde Brown zijn grote droom: alle drie de grote races in één jaar winnen. McLaren is immers niet alleen actief in de Formule 1, ze hebben ook een team in de IndyCar. Daar zijn ze redelijk succesvol, maar in de loterij van de Indianapolis 500 hopen ze te kunnen scoren.

Nieuwe regels

De droom van Brown is voorlopig toekomstmuziek. Ze gaan pas in 2027 deelnemen aan Le Mans, en de Hypercar bestaat nog niet eens. Daarnaast is het ook niet zeker of ze in 2027 nog wel kunnen domineren in de Formule 1. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de koningsklasse, en het is nog niet duidelijk of McLaren dan kan blijven domineren.

Bij het team uit Woking hebben ze veel zelfvertrouwen. De ontwikkelingen zijn in volle gang, en met Mercedes hebben ze een sterke motorpartner in huis. Die motorpartner zal voorlopig geen V10-krachtbronnen bouwen, want tijdens een speciale bijeenkomst van de FIA in Bahrein bleek dat de motorfabrikanten daar nog niet op zitten te wachten.

Toekomstmuziek

Bij McLaren kijken ze er niet naar. De focus ligt op het nu, het jaar waarin ze de dubbel willen pakken in de Formule 1. Na drie races voeren ze beide wereldkampioenschappen aan, maar het seizoen is nog lang. Dit jaar dromen ze van die dubbel, maar in de toekomst zijn de dromen groter. Voor McLaren geldt nu: eerst succes in Bahrein, en dan pas verder kijken. Het Le Mans-project is mooi, maar voorlopig blijft het toekomstmuziek.