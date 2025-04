Charles Leclerc reed op vrijdag slechts één vrije training voor Ferrari. In die sessie kwam hij wel goed voor de dag en noteerde hij de derde tijd. Toch is de Monegask niet tevreden, en stelt hij dat Ferrari op het moment simpelweg niet snel genoeg is.

Ferrari heeft dit weekend een aantal nieuwe onderdelen meegenomen naar Bahrein. Ze hebben een nieuwe vloer gebouwd, en daarmee hopen ze stappen te zetten. Leclerc moest in de eerste vrije training zijn auto afstaan aan rookie Dino Beganovic, maar toen hij in de tweede training plaats mocht nemen in de SF-25 ging het direct goed. Hij noteerde de vierde tijd, en moest alleen de snelle McLarens en George Russell voor zich dulden.

McLaren

Na afloop van de tweede vrije training was Leclerc echter niet happy. Het moet beter, zo stelde de Monegask zuchtend bij Motorsport.com: "We zijn gewoon niet snel genoeg als je kijkt naar McLaren, ze komen echt van een andere planeet. Het is vervelend, maar zo is het nu eenmaal. Het motiveert me om te gaan proberen het gat zo snel mogelijk te dichten. Ze zijn echt enorm snel."

Positieve updates

Over de nieuwe onderdelen is Leclerc wel te spreken. Het geeft hem een goed gevoel, en hij gaat verder met zijn verhaal: "De updates zijn positief, maar jammer genoeg is het gat naar McLaren nog steeds groot. We moeten de potentie van de auto nu maximaliseren. Dat betekent dat we derde, vierde of vijfde worden. Ik weet het niet, we moeten het gewoon pakken. Ik hoop dat we op een gegeven moment weer de snelste auto op de baan hebben, en dat we de auto weer kunnen maximaliseren. Dat we dat kunnen door voor de strijd om de zege, niet voor de derde plaats."

Waar staat Ferrari?

Leclerc weet dat hij dit weekend niet naar McLaren moet kijken. Hij wijst andere concurrenten aan: "Het lijkt erop dat we er samen met Mercedes staan. Met Red Bull is het wat lastiger. Ik denk dat Max een setje banden minder had vergeleken met ons in VT2, dus hij ligt waarschijnlijk een beetje voor. Maar wij kunnen nog steeds performance vinden door de auto en de updates te maximaliseren, we gaan zien waar dat ons brengt."