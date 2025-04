Verstappen slaat alarm: "Onze achterstand is gigantisch"

Max Verstappen kende een zware vrijdag in Bahrein. De Nederlandse regerend wereldkampioen noteerde slechts de zevende tijd in de tweede vrije training, en de achterstand op McLaren was groot. Verstappen had zich niet vermaakt, en hij maakt zich grote zorgen over zijn achterstand op McLaren.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Japan op zijn naam, maar hij rekende zich nog niet rijk voor Bahrein. Vandaag bleek dit de juiste mindset te zijn, want Red Bull kwam er nog niet aan te pas. In de eerste vrije training stond hij zijn auto af aan rookie Ayumu Iwasa, en in de tweede training reed Verstappen slechts de zevende tijd. Zijn achterstand op de snelle McLarens bedroeg 0,825 seconden.

Gigantisch gat

Na afloop van de tweede vrije training was Verstappen alles behalve tevreden met zijn resultaat. In zijn review was hij duidelijk: "Het was lastig. Natuurlijk duurde het één, of twee rondjes om erin te komen, maar het gat is gigantisch. Ik ben niet helemaal blij. We hadden veel problemen met de grip. We hebben veel werk te verzetten, ook met de long runs. We zijn simpelweg te langzaam. Om eerlijk te zijn was het niet echt leuk met de langere runs. Aan het einde had ik zelfs nog wat drifttraining."

Achterstand op McLaren

Verstappen maakt zich vooral zorgen over het enorme verschil met de concurrentie van McLaren. Hij hoopte de strijd aan te kunnen gaan met Lando Norris en Oscar Piastri, maar dat bleek in deze sessie een onmogelijke opgave te zijn. Verstappen is er dan ook zeer fel over: "Het gat naar de McLarens is groot. We hadden ook een andere benadering dan de andere vrijdagen, dus dit gat is echt stevig."

Verstappen klaagde tijdens de training over problemen met zijn remmen en het vinden van grip. Hij was wel sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die de achttiende tijd noteerde.